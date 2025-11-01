சனி, 1 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (12:14 IST)

கோடநாடு கொலை வழக்கில் எடப்பாடியாருக்கு தொடர்பு! வழக்குத் தொடரப் போகிறேன்! - செங்கோட்டையனால் பரபரப்பு!

eps sengottaiyan

அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கோடநாடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தொடர்பு உள்ளதாக கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 

அதிமுகவை ஒன்றிணைக்கப்போவதாக பேசி வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தேவர் குருபூஜை அன்று டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் உடன் சந்திப்பு நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரை கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

 

இதுகுறித்து கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் பேட்டியளித்த செங்கோட்டையன், எடப்பாடி பழனிசாமியை பலவாறாக விமர்சித்து பேசினார். அப்போது அவர் ”என்னை திமுகவின் பி டீம் என்று கூறியுள்ளனர். யார் பி டீம் என்பதை நாடறியும். நான் பி டீமில் இல்லை. ஏ1 ஆக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏ1 ஆகவே செயல்பட்டு வருகிறார். கோடநாடு கொலைவழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்பு உள்ளது.

 

துரோகம் செய்வதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நோபல் பரிசு தரலாம். சசிக்கலாவிடம் இருந்து அவர் எப்படி முதலமைச்சர் பதவியை பெற்றார் என எல்லாருக்கும் தெரியும். தற்காலிக பொதுச்செயலாளரே, 53 ஆண்டுகளாக தீவிர உறுப்பினராக இருந்த என்னையே நீக்கியது தொடர்பாக வழக்கு தொடர இருக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லிக்கு பாண்டவகளால் நிறுவப்பட்ட பெயரை வைக்க வேண்டும்.. அமித்ஷாவுக்கு பாஜக எம்பி கடிதம்..!

டெல்லிக்கு பாண்டவகளால் நிறுவப்பட்ட பெயரை வைக்க வேண்டும்.. அமித்ஷாவுக்கு பாஜக எம்பி கடிதம்..!டெல்லியின் வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார வேர்களை பிரதிபலிக்கும் விதமாக, தலைநகரின் பெயரை பாண்டவர்களால் நிறுவப்பட்ட 'இந்திரபிரஸ்தா' என பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று டெல்லி பா.ஜ.க. எம்.பி. பிரவீன் கண்டேல்வால் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தொடர்ந்து ஒரே லிமிட்டில் ஏறி இறங்கும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

தொடர்ந்து ஒரே லிமிட்டில் ஏறி இறங்கும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!கடந்த சில நாட்களில் வேகமாக சரிந்த தங்கம் விலை தற்போது ஒரே விலை அளவில் சற்று ஏற்ற இறக்கங்களோடு விற்பனையாகி வருகிறது.

தேர்தலுக்கு முன்போ, பின்போ யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.. பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி..!

தேர்தலுக்கு முன்போ, பின்போ யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.. பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி..!ஜன சூராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னோ அல்லது பின்னரோ எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்று உறுதியளித்துள்ளார். இதனை பாட்னாவில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் அவர் எழுத்துபூர்வமாகவும் வழங்கினார்.

ஸ்ட்ரெச்சருடன் நடுத்தெருவில் நோயாளியை கொண்டு சென்ற உறவினர்கள்.. மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி..!

ஸ்ட்ரெச்சருடன் நடுத்தெருவில் நோயாளியை கொண்டு சென்ற உறவினர்கள்.. மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி..!மத்தியப் பிரதேசம், ரேவா நகரில், சஞ்சய் காந்தி நினைவு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒரு நோயாளி, மருத்துவமனை ஸ்ட்ரெச்சருடன் நடுத்தெருவில் கொண்டு செல்லப்பட்ட காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு தடை: முதல்வர் அதிரடி உத்தரவு..!

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு தடை: முதல்வர் அதிரடி உத்தரவு..!கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளில் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களுக்கு பதிலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முதல்வர் சித்தராமையா கண்டிப்பான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com