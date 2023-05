பிரபல நடிகர் வீட்டில் குவிந்திருக்கும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் ! வைரல் போட்டோ

மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையாக, பண மதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட பின்னர் புதிய 500 ரூபாய் 2000 ரூபாய் நோட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.



ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பொதுமக்களிடம் 2000 ரூபாய் நோட்டு வழக்கத்தில் இல்லாத நிலையில் சமீபத்தில், திடீரென 2000 ரூபாய் நோட்டை திரும்ப பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது.





இந்த நிலையில், மக்கள் தங்களிடம் உள்ள 2 ஆயிரம் நோட்டுகளை வங்கிகளில் கொடுத்து வருகின்றனர்.





வரும் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் வங்கிகளில் கொடுத்து அல்லது பேங்கில் வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவித்துள்ளது.





இந்த நிலையில், பிரபல தெலுங்கு நடிகர் விஷ்ணு மஞ்சு தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில் குவியலாக உள்ள ரூ.2000 நோட்டுகள் உள்ள படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். அந்தப் பதிவில் 'நடிகர் வெண்ணிலா கிஷோரின் வீட்டிற்குச் சென்றபோது இந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. என்று தெரிவித்து, இந்த 2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய போகிறார்'' என்று நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.





இதற்கு காமெடியான எமோஜியை வெண்ணிலா கிஷோர் பகிர்ந்துள்ளார்.

Photo was taken when I visited Sri. @vennelakishore garu home. I wonder what he will do with these 2000₹ notes.