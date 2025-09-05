வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (12:46 IST)

இந்தியாவில் கருவுறுதல் விகிதம் சரிவு: ஐ.நா. எச்சரிக்கை

இந்தியாவில் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் 1.9 ஆக குறைந்துள்ளதாக ஐ.நா. மக்கள் தொகை நிதியம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மக்கள் தொகை ஒரு நிலையான நிலையில் இருக்க வேண்டுமென்றால், கருவுறுதல் விகிதம் சராசரியாக 2.1 ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது இந்தியாவின் விகிதம் இதைவிட குறைவாக உள்ளது.
 
கருவுறுதல் விகிதம் குறைவது, எதிர்காலத்தில் வேலை செய்யும் மக்கள் தொகை குறைவதற்கு வழிவகுக்கும். இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்று ஐ.நா. எச்சரித்துள்ளது.
 
இந்தக் கருவுறுதல் விகிதச் சரிவு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

2026 தேர்தலில் விஜய்யால் நிச்சயம் தாக்கம் இருக்கும்: அண்ணாமலை கருத்தால் பரபரப்பு..!

2026 தேர்தலில் விஜய்யால் நிச்சயம் தாக்கம் இருக்கும்: அண்ணாமலை கருத்தால் பரபரப்பு..!தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் அண்ணாமலை மேலும் கூறியதாவது:

நயினார் நாகேந்திரன் மகனுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பதவி.. பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியலா?

நயினார் நாகேந்திரன் மகனுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பதவி.. பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியலா?தமிழக பாஜகவில், மூத்த தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நயினார் நாகேந்திரனின் மகன் நயினார் பாலாஜி மாநில அளவில் புதிய பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பாஜகவின் மாநில விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு அமைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

லாட்டரி விற்பனைக்கு போலீசாரே உடந்தையாக இருந்த கொடுமை: 6 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்

லாட்டரி விற்பனைக்கு போலீசாரே உடந்தையாக இருந்த கொடுமை: 6 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்கடலூர் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்ய ஒரு வியாபாரிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கூறி, ஆறு காவலர்கள் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பரந்தூர் விமான நிலையம் அருகே 2 சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள்: 600 ஏக்கரில் அமைக்க திட்டம்..!

பரந்தூர் விமான நிலையம் அருகே 2 சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள்: 600 ஏக்கரில் அமைக்க திட்டம்..!சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையமான பரந்தூர் விமான நிலையம் அருகே இரண்டு புதிய சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த தொழிற்பேட்டைகள், சிறு மற்றும் குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பெரும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எனது மனதின் குரலாக பேசியுள்ளார்.. செங்கோட்டையன் பேட்டி குறித்து ஓபிஎஸ் கருத்து..!

எனது மனதின் குரலாக பேசியுள்ளார்.. செங்கோட்டையன் பேட்டி குறித்து ஓபிஎஸ் கருத்து..!அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையனின் இன்றைய பேட்டி தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமியின் பரப்புரைகளில் தான் கலந்துகொள்ள வேண்டுமென்றால், தனது கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விதித்துள்ள நிபந்தனை, அ.தி.மு.க.வில் உள்ள உட்கட்சி பூசல்களை மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

