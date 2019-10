சிபிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும் தமன்னா தேர்வு

சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை எந்தவிதமான தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்பதை அறிவதற்கு தமன்னா என்ற தேர்வு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. Try and Measure aNd Natural Abilities என்பதன் சுருக்கம் தான் தேர்வு ஆகும்.