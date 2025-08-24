செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட் 2025 (11:00 IST)

இந்தியாவுக்கு தனி விண்வெளி நிலையம்.. நேரா குவாண்டம் ஜம்ப்தான்! - பிரதமர் மோடி அதிரடி!

எக்கானமிக் டைம்ஸ் நடத்திய World Leaders Forum நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி, இந்தியாவுக்கென தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என பேசியுள்ளார்.

 

உலக பொருளாதாரத்தில் வேகமாக முன்னேறி வரும் இந்தியா, உலக அளவில் ஜிடிபி மதிப்பில் நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறி ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளது. தற்போது அமெரிக்கா பல்வேறு காரணங்களை கூறி இந்தியாவிற்கு வரிவிதித்துள்ள போதிலும் இந்திய நிறுவனங்கள் தொடர் வளர்ச்சியை பதிவு செய்து வருகின்றன. அதற்கேற்ப இந்திய அரசும், பிரதமர் மோடியும் உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

 

இந்நிலையில் இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றம் குறித்து நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பிரதமர் மோடி “கூடுதலாக, இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் விண்வெளி ஸ்டார்ட்அப்களை ஆதரிப்பதற்காக ₹1,000 கோடி துணிகர மூலதன நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் ஒரே ஒரு விண்வெளி ஸ்டார்ட்அப் மட்டுமே இருந்தது. இன்று, அந்த எண்ணிக்கை 300 க்கும் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. இந்தியா தனது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தை சுற்றுப்பாதையில் வைத்திருக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை” என பேசியுள்ளார்,.

 

மேலும் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப் வளர்ச்சி குறித்து பேசிய அவர் “வெறும் படிப்படியான மாற்றம் என்ற ரீதியில் இல்லாமல், ஒரு குவாண்டம் ஜம்ப் என்ற குறிக்கோளுடன் நாம் முன்னேறி வருகிறோம்” என்று கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

திடீரென மன்னிப்பு கேட்டார் துணை முதல்வர் டிகே சிவகுமார்.. என்ன காரணம்?

திடீரென மன்னிப்பு கேட்டார் துணை முதல்வர் டிகே சிவகுமார்.. என்ன காரணம்?கர்நாடக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பாடலை பாடியதற்காக, துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!தற்போது உலகம் முழுவதும் ஏஐ பயன்பாடு அதிகரித்து மனித உழைப்புக்கான தேவை குறைந்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தான் 1980களிலேயே எச்சரித்ததாக ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கூறியுள்ளார்.

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!அமெரிக்காவிற்கு அரியவகை தனிமங்களை கொடுப்பதற்கு சீனா மறுத்தால் அதற்கு அதிக வரி விதிக்கப்படும் என ட்ரம்ப் எச்சரித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்திய பொருட்களுக்கு 50% கூடுதல் வரி விதித்துள்ள நிலையில் நாளை முதல் இந்த வரி அமலுக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில் ஆப்பிள் ஐபோன்களுக்கு மட்டும் விலை உயர்வு இல்லை. இதற்கான காரணம் குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெறுவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com