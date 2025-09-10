புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (17:14 IST)

Go Back Rahul.. உபியில் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக திடீர் போராட்டம்..!

இரண்டு நாள் பயணமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ரேபரேலி தொகுதிக்கு வருகை தந்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக, 'கோ பேக் ராகுல்' என்ற போராட்டம் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
 
தேசிய நெடுஞ்சாலையில், உத்தரப்பிரதேச அமைச்சர் தினேஷ் பிரதாப் தலைமையில் பாஜக தொண்டர்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினர். ராகுல் காந்தி அந்த வழியாக வந்தபோது, 'ராகுல் காந்தி கோ பேக்' என்று கோஷமிட்டு அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ராகுல் காந்தியின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் கூட இதனால் மறைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
 
பாஜகவினர் தங்கள் போராட்டத்திற்கான இரண்டு முக்கியக் காரணங்களை முன்வைத்தனர். முதலாவது, ராகுல் காந்தி வாக்குத்திருட்டு குறித்து மத்திய அரசின் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது. இரண்டாவது, பிரதமர் மோடியின் தாயார் குறித்து ராகுல் காந்தி கூறிய கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது. இந்த இரு காரணங்களுக்காகவே ராகுல் காந்தியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Mahendran

துணை குடியரசுத் தலைவராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்பது எப்போது? பரபரப்பான தகவல்கள்

துணை குடியரசுத் தலைவராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்பது எப்போது? பரபரப்பான தகவல்கள்தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்ட சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், நேற்று நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றிபெற்றுள்ளார். அவர் வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று துணை குடியரசுத் தலைவராகப் பதவியேற்க உள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்கான ஏற்பாடுகளை நாடாளுமன்ற அதிகாரிகள் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடத்த அரசு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அண்ணாமலை கண்டனம்..!

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடத்த அரசு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அண்ணாமலை கண்டனம்..!அரசு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விட்டு உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடத்தியதை முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கண்டித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது:

திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்களை கொண்டு வருவோம்: எடப்பாடி பழனிச்சாமி வாக்குறுதி

திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்களை கொண்டு வருவோம்: எடப்பாடி பழனிச்சாமி வாக்குறுதிபொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்ட அதிமுக திட்டங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தொடரும் என்று உறுதியளித்தார்.

நாடு முழுவதும் வாக்குத்திருட்டு நடைபெறுகிறது.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றச்சாட்டு..!

நாடு முழுவதும் வாக்குத்திருட்டு நடைபெறுகிறது.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றச்சாட்டு..!தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பிஹாரில் மட்டுமின்றி, தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் வாக்குத் திருட்டு நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த முறைகேடுகளை தடுக்க வேண்டியது தேர்தல் ஆணையத்தின் கடமை என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

130 இளைஞர்களை வேட்பாளராக தேர்வு செய்துவிட்டேன்.. சீமான் அறிவிப்பு..!

130 இளைஞர்களை வேட்பாளராக தேர்வு செய்துவிட்டேன்.. சீமான் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி, அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் என்று அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்துள்ளார். இந்த முறை, அவர் இளைஞர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார்.

