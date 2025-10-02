வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (08:22 IST)

மனைவி, மகள்களை வீட்டுக்குள் பூட்டி தீ வைத்த விவசாயி.. 6 பேர் பலியான அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

உத்தரப் பிரதேசத்தின் பஹ்ரைச்  மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு விவசாயி தன் வீட்டுக்கு தானே தீ வைத்துக்கொண்டதில், இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய் மௌரியா என்ற விவசாயி, சமீபத்தில் கிராமத்தில் இருந்து இரண்டு குழந்தைகளை தன் வீட்டிற்கு வரவழைத்துள்ளார். அதன் பின்னர், கோடாரியால் அவர்களை தாக்கி, பிறகு தன் மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் சேர்த்து அனைவரையும் வீட்டுக்குள் பூட்டியுள்ளார்.
 
பின்னர் மௌரியா வீட்டை கொளுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தில் வீட்டுக்குள் இருந்த ஆறு பேரும் தீயில் கருகி உயிரிழந்தனர்.
 
பலியானவர்களில் விஜய் மௌரியா, அவரது மனைவி, அவர்களின் இரண்டு இளம் மகள்கள், மற்றும் வீட்டிற்கு வந்திருந்த இரண்டு குழந்தைகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தனது சொந்த குடும்பத்தையும் தன்னையும் அழித்து கொண்ட இந்த விவசாயியின் செயல் அந்த பகுதியில் மர்மமாக உள்ளது.
 
இந்தத் தீ விபத்தில் வீடு மட்டுமின்றி, வீட்டுக்குள் இருந்த பொருட்கள், வீட்டை சுற்றியும் கட்டப்பட்டிருந்த கால்நடைகள் மற்றும் உடமைகள் முற்றிலும் எரிந்து நாசமாயின. வீட்டுக்குள் இருந்த ஒரு டிராக்டர் மற்றும் கால்நடைகளும் தீயில் எரிந்தன. கிராம மக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர், ஆனால் தீ மிக வேகமாக பரவியதால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
 
பின்னர், காவல் துறையினரும், உயர் அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.
 
உயிரிழந்த ஆறு பேரின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டன. மேலும், விசாரணையை முன்னிட்டு அந்த பகுதி காவல்துறையால் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில், மேலும் பலர் வீட்டுக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்பட்டாலும், கூடுதல் உடல்கள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இந்தச் சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva

பாஜகவினர் தங்கத்தை பதுக்குவதால் தான் விலை உயர்கிறது': அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான குற்றச்சாட்டு!

பாஜகவினர் தங்கத்தை பதுக்குவதால் தான் விலை உயர்கிறது': அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான குற்றச்சாட்டு!சமீபகாலமாக இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சங்களை தொட்டு வரும் நிலையில், இந்த விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் ஆளும் பாஜக தான் காரணம் என்று சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான விமர்சனத்தை தொடுத்துள்ளார்.

கரூர் சம்பவத்தில் விளக்கமளிக்க கலெக்டர், எஸ்பி மறுத்தால் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும்: பாஜக

கரூர் சம்பவத்தில் விளக்கமளிக்க கலெக்டர், எஸ்பி மறுத்தால் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும்: பாஜககரூர் பொதுக்கூட்ட நெரிசலில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பா விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் குழு, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது நாடாளுமன்றத்தில் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் பஹ்ரைச் மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு விவசாயி தன் வீட்டுக்கு தானே தீ வைத்துக்கொண்டதில், இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

துர்கா பூஜையில் மருமகள் நடனமாடுவதை எதிர்த்த மாமனார்.. குடும்ப உறுப்பினர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட கொடூரம்..!

துர்கா பூஜையில் மருமகள் நடனமாடுவதை எதிர்த்த மாமனார்.. குடும்ப உறுப்பினர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட கொடூரம்..!மத்திய பிரதேசத்தில் துர்கா பூஜை பந்தலில் தனது மருமகள் நடனமாட திட்டமிட்டதை எதிர்த்த மாமனார், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களாலேயே கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

வரலாற்றில் புதிய உச்சம்: $500 பில்லியன் சொத்து மதிப்பை பெற்ற உலகின் முதல் நபர் எலான் மஸ்க்..!

வரலாற்றில் புதிய உச்சம்: $500 பில்லியன் சொத்து மதிப்பை பெற்ற உலகின் முதல் நபர் எலான் மஸ்க்..!தொழிலதிபர் எலான் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக $500 என்ற செல்வ குவியலை எட்டிய முதல் நபராகியுள்ளார் என்று ஃபோர்ப்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

