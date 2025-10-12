ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (16:36 IST)

இந்தியாவில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஊடுருவல் தான் காரணம்: அமித்ஷா சர்ச்சை கருத்து..!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முஸ்லிம் மக்கள்தொகை பெருக்கம் குறித்து முன்வைத்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நேற்று நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அமித் ஷா, 1951 முதல் 2011 வரையிலான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, முஸ்லிம் மக்கள்தொகை 24.6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், இந்துக்களின் மக்கள்தொகை 4.5 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
இந்த விகிதாச்சார மாற்றத்திற்கு காரணம், பிறப்புக்குறைவு அல்ல; மாறாக பிரிவினையை தொடர்ந்து இந்தியாவுக்குள் அந்நியர்களின் ஊடுருவலும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த குடியேற்றமுமே காரணம் என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
1951-ல் 84 சதவீதமாக இருந்த இந்துக்களின் பங்கு 2011-ல் 4.5 சதவீதம் குறைந்ததையும், 9.8 சதவீதமாக இருந்த முஸ்லிம்களின் பங்கு 24.6 சதவீதம் அதிகரித்ததையும் அவர் ஒப்பிட்டார்.
 
அமித்ஷாவின் இந்த விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த காங்கிரஸ், மத்திய உள்துறை அமைச்சராக கடந்த 11 ஆண்டுகளாக பதவியில் இருக்கும் அவர், எல்லை பாதுகாப்பையும் ஊடுருவலை தடுக்கவும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இதனையடுத்து அமித்ஷா இந்த கருத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து நீக்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு காத்திருக்குது செம மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு காத்திருக்குது செம மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த ஒரு வாரக்காலம் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

டிரம்ப் தலைமையில் நடக்கும் காஸா அமைதி மாநாடு: இந்தியாவுக்கு அழைப்பு.. பிரதமர் மோடி செல்லவில்லையா?

டிரம்ப் தலைமையில் நடக்கும் காஸா அமைதி மாநாடு: இந்தியாவுக்கு அழைப்பு.. பிரதமர் மோடி செல்லவில்லையா?எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபத்தா அல்-சிசி விடுத்த அழைப்பை ஏற்று, எகிப்தின் ஷார்ம் எல் ஷேக்கில் நடைபெறும் காஸா அமைதி உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா பங்கேற்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பதிலாக, வெளியுறவு துறை இணையமைச்சர் கீர்த்தி வர்தன் சிங் இந்தியாவின் சார்பில் கலந்துகொள்வார் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் உறுதி செய்துள்ளது.

பெண் பத்திரிகையாளர்களும் வாருங்கள்.. புதிய பேட்டிக்கு அழைப்பு விடுத்த ஆப்கன் அமைச்சர்..!

பெண் பத்திரிகையாளர்களும் வாருங்கள்.. புதிய பேட்டிக்கு அழைப்பு விடுத்த ஆப்கன் அமைச்சர்..!ஆப்கானிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தாகி, புது டெல்லியில் வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களை விலக்கியதால் கடும் எதிர்ப்பை சந்தித்தார். 'ஆண்கள் மட்டுமே' கலந்துகொண்ட நிகழ்வு குறித்து பத்திரிகையாளர் அமைப்புகளும், எதிர்க்கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

ஜிஎஸ்டி சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டது அநீதி! - அன்புமணி கண்டனம்!

ஜிஎஸ்டி சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டது அநீதி! - அன்புமணி கண்டனம்!மாற்றுத் திறனாளிகள் மகிழுந்து வாங்க அளிக்கப்பட்டு வந்த 10 சதவீத ஜிஎஸ்டி சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து அன்புமணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

'உதயநிதிக்கு என்ன உழைப்பு இருக்கிறது? 'பால்டாயில் பாய்' நம்மை பேசுகிறார். என்ன செய்வது? ஈபிஎஸ் கிண்டல்..!

'உதயநிதிக்கு என்ன உழைப்பு இருக்கிறது? 'பால்டாயில் பாய்' நம்மை பேசுகிறார். என்ன செய்வது? ஈபிஎஸ் கிண்டல்..!அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டங்களில் தி.மு.க. அரசையும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் கடுமையாக விமர்சித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

