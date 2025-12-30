செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (10:04 IST)

இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.3,360 குறைவு.. வெள்ளி விலை ரூ.23,000 சரிவு.. வியாபாரிகள் அதிர்ச்சி..!

இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.3,360 குறைவு.. வெள்ளி விலை ரூ.23,000 சரிவு.. வியாபாரிகள் அதிர்ச்சி..!
2025-ஆம் ஆண்டின் இறுதி நாளில் சென்னை ஆபரண தங்க சந்தையில் அதிரடியான விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த சில வாரங்களாக சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு காரணமாக தங்கம் விலை விண்ணை தொட்ட நிலையில், இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் கணிசமாக குறைந்துள்ளன.
 
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,00,800க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.420 சரிந்து ரூ.12,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது நகை வாங்குவோருக்குப் பெரும் ஆறுதலை அளித்துள்ளது. 
 
வெள்ளி விலையிலும் வரலாறு காணாத சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.23 குறைந்து ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.23,000 சரிந்து ரூ.2.58 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. புத்தாண்டை முன்னிட்டு நகை வாங்க திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த விலை வீழ்ச்சி ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. 
 
வரும் நாட்களில் சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்தே விலை மாற்றம் அமையும் என வணிக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

மூன்று விதமான குழப்பத்தில் தமிழக காங்கிரஸ்? டெல்லி மேலிடம் என்ன முடிவு எடுக்கும்?

மூன்று விதமான குழப்பத்தில் தமிழக காங்கிரஸ்? டெல்லி மேலிடம் என்ன முடிவு எடுக்கும்?தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தற்போது மூன்று விதமான முரண்பட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. இது கட்சியின் டெல்லி மேலிடத்திற்கும், மாநில தலைமைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

25 தொகுதிகள் தான்.. காங்கிரசுக்கு கறாராக சொன்னதா திமுக.. தவெக கூட்டணிக்கு செல்லுமா?

25 தொகுதிகள் தான்.. காங்கிரசுக்கு கறாராக சொன்னதா திமுக.. தவெக கூட்டணிக்கு செல்லுமா?திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான 20 ஆண்டு கால உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. திமுக தரப்பில் காங்கிரஸிற்கு வெறும் 25 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை போன்ற ஒரு நிலையையே மீண்டும் உருவாக்குவதால், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

எடப்பாடியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா? 2026 தேர்தலில் ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாரா?

எடப்பாடியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா? 2026 தேர்தலில் ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாரா?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே மீண்டும் கூட்டணி உறுதியாகியுள்ளது. இந்தச் சூழலில், "எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா?" என்ற கேள்வி பலர் மனதில் எழுந்துள்ளது.

விஜய்யின் தவெக கூட்டணிக்கு பாமக, தேமுதிக வருமா? ஓபிஎஸ், அமமுக நிலை என்ன?

விஜய்யின் தவெக கூட்டணிக்கு பாமக, தேமுதிக வருமா? ஓபிஎஸ், அமமுக நிலை என்ன?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி வியூகங்கள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் விஜய்யுடன் இணையுமா என்ற கேள்விக்கு தற்போதைய நிலவரப்படி 'சந்தேகம்' என்பதே பதிலாக உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தலைவர் விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிருப்தியில் இருக்கும் கட்சிகளை ஈர்க்க அவர் முனைப்பு காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை என்றும், விஜய் அதற்காக காத்திருப்பது வீண் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com