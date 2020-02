சாந்தனு மொய்த்ரா இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை ஈராஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்தின் பெரும்பாலான படப்பிடிப்பு

இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து காடுகளில் நடைபெற்றது.

தமிழ்,

தெலுங்கு, இந்தி என மூன்று மொழிகளில் பிரம்மாண்டமான உருவாகியிருக்கும் இப்படம் ஒரு யானை பாகனின் வாழ்வை மையமாக

கொண்டு

உருவாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.



Back with a release nationally after 3 years!! Sorry for the delay but I promise you it’s worth the wait.....Witness the biggest fight to #SaveTheForest

Here i come. My first Tamil-Telugu bilingual.Cant wait for you all to see:) #Kaadan (Tamil) and #Aranya (Telugu) releasing on April 2, 2020. Many more updates on the way :) #ErosNow @RanaDaggubati #PrabuSolomon @zyhssn @ShriyaP @ErosIntlPlc pic.twitter.com/2RqwJvUXwq