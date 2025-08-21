வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (14:43 IST)

இந்தியாவில் வெளியானது Google Pixel 10! - சிறப்பம்சங்கள் விலை நிலவரம்!

Google Pixel 10

இந்தியாவில் வெளியாகியுள்ள பிரபலமான கூகிள் நிறுவனத்தின் Google Pixel 10 பல்வேறு ப்ரத்யேக சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ளது.

 

கூகிள் நிறுவனத்தின் பிக்ஸல் மாடல் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு உலகம் முழுவதுமே குறிப்பிட்ட அளவு வாடிக்கையாளர்களும், வரவேற்பும் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் நீண்ட காலமாக அறிவிப்பில் இருந்த Google Pixel 10 ஸ்மார்ட்போனை தற்போது இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது கூகிள்.

 

இந்த Google Pixel 10 ஸ்மார்ட்போன் 6.3 இன்ச் Actua OLED டிஸ்ப்ளேவை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் Google Tensor G5 சிப்செட், Titan M2 Security Co ப்ராஸசர் என மற்ற ஸ்மார்ட்போன்களில் இல்லாத சிறப்பம்சங்கள் இதில் உள்ளன.

 

கேமராவை பொறுத்தவரை பின்பக்கம் ட்ரிப்பிள் கேமரா. 48 எம்பி மெயின், 13 எம்பி அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 10.8 எம்பி டெலிபோட்டோ கேமராக்களை கொண்டுள்ளது. முன்பக்க கேமரா 10.5 எம்பி தரத்துடன் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

 

இந்த Google Pixel 10 ஸ்மார்ட்போன் 12 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி இண்டெர்னல் மெமரி வசதியுடன் வெளியாகியுள்ளது. 24 மணி நேரத்திற்கு சார்ஜ் தாங்கும் வகையில் 4,970 mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்துடன் வெளியாகும் Google Pixel 10 அடுத்த 7 ஆண்டுகளுக்கான சாப்ஃட்வேர் அப்டேட்களையும் வழங்குகிறது.

 

இதன் விலை ரூ.79,999 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதற்கான முன்பதிவுகள் தற்போது தொடங்கி நடந்து வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை இல்லையா? கெஞ்சுவதுதான் அரசின் வேலையா? - அன்புமணி கேள்வி!

தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை இல்லையா? கெஞ்சுவதுதான் அரசின் வேலையா? - அன்புமணி கேள்வி!தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழர்களுக்கு வேலை அளிப்பதை கட்டாயமாக்கி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி எதிரான வழக்கை விசாரிக்கலாம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

எடப்பாடி பழனிசாமி எதிரான வழக்கை விசாரிக்கலாம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..!அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த இடைக்கால தடையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீக்கியது. இதன் மூலம், இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு இனி தடை இல்லை என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் தப்பு தப்புதான்! பதவிப்பறிப்பு மசோதாவுக்கு சீமான் ஆதரவு!

அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் தப்பு தப்புதான்! பதவிப்பறிப்பு மசோதாவுக்கு சீமான் ஆதரவு!நேற்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த பதவிப்பறிப்பு மசோதாவிற்கு நா.த.க ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

என்னை ஹோட்டலுக்கு வர சொன்னார் ஒரு இளம் அரசியல்வாதி: பிரபல நடிகை திடுக் புகார்..!

என்னை ஹோட்டலுக்கு வர சொன்னார் ஒரு இளம் அரசியல்வாதி: பிரபல நடிகை திடுக் புகார்..!கேரளா நடிகை ரிணி ஆன் ஜார்ஜ், ஒரு அரசியல் கட்சியின் இளைஞர் அணி தலைவர் மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார் அளித்துள்ளார். அவர் பலமுறை தனக்கு ஆபாசமான குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாகவும், ஒருமுறை தன்னை ஒரு ஹோட்டலுக்கு அழைத்ததாகவும் ரிணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பள்ளி வளாகத்தில் வெடித்த சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள்.. ஒரு மாணவன் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்..!

பள்ளி வளாகத்தில் வெடித்த சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள்.. ஒரு மாணவன் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்..!கேரளா, பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கந்தராவில் ஒரு பள்ளி வளாகத்திற்கு வெளியே சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com