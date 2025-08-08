வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (11:10 IST)

பெண்களின் அந்தரங்க தகவல்களை விற்ற Meta! உடன் சிக்கிய Google?

meta

Meta நிறுவனத்தின் Flo செயலி பெண்களின் அந்தரங்க ஆரோக்கிய தகவல்களை முறைகேடாக விற்றதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பேஸ்புக், இன்ஸ்டாக்ராம் உள்ளிட்ட பல செயலிகளின் தாய் நிறுவனமாக மெட்டா இருந்து வருகிறது. இதுதவிர மெட்டா ஏஐ தொழில்நுட்பம், செயலிகள், Mate Quest என பல விதங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது.

 

பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் அசௌகர்யங்களை நிவர்த்தி செய்யவும், அவர்களுக்கு உடல்நலத்திற்கு வழிகாட்டவும் Flo என்ற செயலியை மெட்டா அறிமுகம் செய்தது. அமெரிக்காவில் பல பெண்கள் மாதவிடாய் ட்ராக்கி செயலியாக இதை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் அவர்களுக்கு சரியாக மாதவிடாய் உள்ளிட்ட அந்தரங்க பிரச்சினைகள் ஏற்படும் நாட்களில் சரியாக மாதவிடாய் மற்றும் அந்தரங்க உடல்நலம் குறித்த விளம்பரங்கள், தயாரிப்புகள் தொடர்ந்து அவர்களது பயன்பாட்டில் காட்டியுள்ளது.

 

இதன்மூலம் மெட்டா தங்களது அந்தரங்க உடல்நல தகவல்களை தனிநபர் உரிமையை மீறி நிறுவனங்களுக்கு விற்றுள்ளதாக கலிபொர்னியா நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. இதில் Mata, Flo, Google, Flurry உள்ளிட்ட்ட நிறுவனங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கில் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு எதிரான தீர்ப்பு வெளியாக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் இதற்கு மாற்று வழிகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததால், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் தீவிர சிகிச்சைக்காக ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்க்கு இருப்பிட சான்றிதழ் கேட்டு பீகாரில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?இன்று பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் சரிவுடன் தொடங்கியிருந்தாலும், நேற்று நடந்ததை போன்றதொரு மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா என்று முதலீட்டாளர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 70 ரூபாயும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 560 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது. இது நகை வாங்க திட்டமிட்டவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

