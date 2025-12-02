செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (11:55 IST)

திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: இந்த மாத பௌர்ணமிக்கான உகந்த நேரம் அறிவிப்பு!

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலின் மகா தீப மலையை சுற்றி கிரிவலம் செல்வது ஒவ்வொரு பௌர்ணமியன்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு முக்கியமான வழிபாடாகும்.
 
இந்த மாதத்திற்கான பௌர்ணமி திதி தொடங்கும் மற்றும் முடிவடையும் நேரம் குறித்து கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, பௌர்ணமி நாளை மறுநாள் காலை 7.58 மணிக்கு தொடங்குகிறது. திதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 5.37 மணிக்கு முடிவடைகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் கிரிவலம் செல்வதற்கு உகந்த நேரம் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதையொட்டி, மாவட்ட நிர்வாகம், திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், சுகாதாரம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் உறுதி செய்வதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பக்தர்கள் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அமைதியான முறையில் கிரிவலம் செல்ல கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
திருப்பதி மட்டுமல்ல, இந்த கோவிலுக்கு சென்றால் கூட வாழ்வில் திருப்பம் தரும்..!

திருப்பதி மட்டுமல்ல, இந்த கோவிலுக்கு சென்றால் கூட வாழ்வில் திருப்பம் தரும்..!திருவள்ளூர் வீரராகவர் கோயிலுக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தீர்த்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், பல்லவர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மிகப் பழமையான சிவாலயமாகும்.

சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர்: கார்த்திகை மாதத்தில் கண் திறக்கும் அற்புதம்!

சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர்: கார்த்திகை மாதத்தில் கண் திறக்கும் அற்புதம்!துயரங்களை கண நேரத்தில் தீர்க்கும் ஆற்றல் கொண்டவரும், 'நாளை' என்ற தாமதத்திற்கு இடமளிக்காதவருமான நரசிம்மர் மகாவிஷ்ணுவின் சக்தி வாய்ந்த அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார்.

சபரிமலை ஐயப்பனின் அருள் பெற வேண்டுமா? இதோசக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள்

சபரிமலை ஐயப்பனின் அருள் பெற வேண்டுமா? இதோசக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள்ஐயப்ப வழிபாட்டின் அடிப்படைத் தத்துவம் மிகவும் எளிமையானது: அது ஒழுக்கம். ஒழுக்கத்துடன் வாழ்வதன் மூலம் மனதில் அமைதி நிலைக்கிறது. அமைதி குடிகொள்ளும்போது, கர்வம் மறைந்து, பக்தி மேலோங்குகிறது. பக்தியின் உச்ச நிலையே சரணாகதி ஆகும். "உன்னைத் தவிர வேறு கதியில்லை" என்று நம்மை முழுவதுமாக ஒப்படைத்துவிட்டால், "நமக்கு எப்போது என்ன தர வேண்டும் என்று அவனுக்குத் தெரியும், அவன் பார்த்துக் கொள்வான்" என்ற சாத்வீக மனநிலை தானாகவே வந்துவிடும்.

பாலகிரி மலை முருகன்: சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சுயம்பு வடிவம்!

பாலகிரி மலை முருகன்: சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சுயம்பு வடிவம்!ஈரோடு மாவட்டம், பாலம்பாளையம் அருகே உள்ள பாலகிரி மலையில் வீற்றிருக்கும் முருகன், சுமார் 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு பாலகனின் கனவில் தோன்றி, தனது இருப்பிடத்தை காட்டியதாக நம்பப்படுகிறது. ஊர் மக்கள் தேடியபோது, மலையின் உச்சியில் சுயம்பு வடிவிலான முருகனின் சிலை கிடைத்தது. இதுவே பக்தர்களின் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தியது.

மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் 'ப்ரேம ரத பவனி' உலா! சென்னை, மயிலாப்பூர்:

மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் 'ப்ரேம ரத பவனி' உலா! சென்னை, மயிலாப்பூர்:ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் நிறைவடையும் வேளையில், நவம்பர் 16 அன்று நாடு முழுவதும் 'ரதோஸ்வ நாளாக' கொண்டாடப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மயிலாப்பூரில்அன்புத் தேர் பவனி மிக உற்சாகமாக நடைபெற்றது.

