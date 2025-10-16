வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
இந்தியாவின் பெருமை – Perplexity உலக AI மரபை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது

Perplexity

AI சார்ந்து உலகமே மாறி வரும் இந்த வரலாற்று தருணத்தில், இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட Perplexity ஆப்  பயன்பாடு வரலாற்றிலேயே முதன்மையான மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. 

Google Play Store மற்றும் Apple App Store ஆகிய இரண்டிலும் முதல் இடத்தைப் பிடித்து, ChatGPT, Gemini போன்ற உலகப் பிரமாண்டங்களைப் பின்னுக்கு தள்ளி, இந்தியர்களின் விருப்பமான #1 AI பயன்பாடாக Perplexity உயர்ந்துள்ளது.

 

இந்தியாவைச் சார்ந்த புதிய தலைமுறை செயற்கை நுண்ணறிவு AI,  வெற்றியின் பெருமையான தருணம்  இது. நாட்டின் தொழில்நுட்ப பயணத்தில் இது ஒரு திருப்புமுனையாக மாறியுள்ளது. உலக தரத்தில் போட்டியிடும் திறன் கொண்ட உள்ளூர்  வளர்ச்சியின் அடையாளத்தில், இது ஒரு முக்கியமான மைல் கல்லாகும். 

 

உலகளவில் மாறி வரும் AI பயன்பாட்டில்   Perplexity ஒரு சாதாரண சாட்பாட்டாக மட்டும்  அல்ல  தேடல், உரையாடல், மற்றும் உற்பத்தித் திறன் கருவிகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு சூப்பர் AI ஆப் ஆகும். 

மாணவர்கள், படைப்பாளர்கள், தொழில்முனைவோர், மற்றும் அலுவலக வல்லுநர்கள் ஆகியோருக்கு இது தினசரி வாழ்க்கையை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

 

Perplexity-யின் வேகமான வளர்ச்சி, இந்தியாவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப துறையின் இரண்டு முக்கிய முகங்களான வேம்பு  மற்றும் ஶ்ரீனிவாஸ் ஆகியோரை மீண்டும்  நம் நினைவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. 

 

Zoho நிறுவனத்தின் உறுதியையும் Perplexity குழுவின் AI புதுமையையும் இணைத்து, அவர்கள் இருவரும் இந்தியா உலகத்திற்கே புதுமையை ஏற்றுமதி செய்யும் புதிய காலத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.

 

இந்தியர்கள் தேர்ந்தெடுத்த AI  மில்லியன் கணக்கான பதிவிறக்கங்கள் இதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன — இந்தியர்கள் தற்போது தங்களுக்கே உரிய AI தீர்வாக Perplexity-யை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அவர்களின் தேவை, மொழி, மற்றும் கனவுகளைப் புரிந்து கட்டப்பட்ட இந்த பயன்பாடு, நாட்டின் டிஜிட்டல் தன்னம்பிக்கையின் புதிய அடையாளமாக திகழ்கிறது.

 

இந்த தீபாவளி சீசனில் Perplexity-யின் வெற்றி, இந்திய தொழில்நுட்பத்துறையின் பெருமையையும் உலக அரங்கில் அதன் வளர்ச்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது. 

 

சிறுநகர கணிப்பொறி திறனர்களிடமிருந்து,  பன்னாட்டு தொழில் தலைவர்கள்வரை  இந்தியாவின் டிஜிட்டல் அடையாளம் விரைவாக மாறி வருகிறது.

 

அந்த மாற்றத்தின் முன்னணியில் இப்போது Perplexity  உயர்ந்து நிற்கிறது.

 

இப்போதெல்லாம் இந்தியா சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்துவது மட்டுமில்லை,அவற்றை உருவாக்குவதிலும் முன்னணியில் உயர்ந்து நிற்கிறது.

