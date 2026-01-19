திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (14:16 IST)

ஏப்ரல் மாதம் திருப்பதி கோவிலுக்கு போறீங்களா?!.. டோக்கன் மற்றும் தங்கும் அறைகள் விபரம்!..

ஆந்திராவில் உள்ள திருப்பதி கோவிலுக்கு ஆந்திரா, தமிழகத்தில் இருந்தில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் இருந்தும் மக்கள் அங்கே வருகிறார்கள். சாமி தரிசத்திற்கு பல மணி நேரங்கள் ஆனாலும் காத்திருந்து தரிசனம் செய்கிறார்கள்.

பொதுவாகவே செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் மற்றும் விசேஷ நாட்களின் போது திருப்பதி கோவிலில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.. குறிப்பாக கோடை விடுமுறைகளான ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும்.
இந்நிலையில்தான் ஏப்ரல் மாதம் திருப்பதி கோவிலுக்கு வழிபட வரும் பக்தர்களுக்கு டோக்கன்கள் மற்றும் தங்கும் முறைகள் ஒதுக்கீடு பற்றி ஆன்லைனில் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது பற்றி தேவஸ்தானமே ஒரு செய்தி குறிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது.

ஆர்ஜித சேவைகளான சுப்ரபாதம், தோமல சேவை, அர்ச்சனை, அஷ்டதள பாத பத்மாரதனை போன்ற சேவைகளுக்கான தரிசன டிக்கெட் இன்று காலை 10 மணிக்கு தேவஸ்தானத்தின் இணையதளத்தில் வெளியானது. அதன்படி வருகிற 21ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் ஆன்லைனில் பக்தர்கள் பதிவு செய்யலாம்.. டோக்கன் படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் 21ம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை கட்டணம் கட்டணம் செலுத்தினால் அவர்களுக்கான தரிசன டிக்கெட் உறுதி செய்யப்படும்.

அதேபோல் கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம் போன்ற சேவைகளுக்கான தரிசன டிக்கெட் வருகிற 22ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு தரிசன டிக்கெட் 22ம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும், அங்க பிரதட்சனை டோக்கன்கள், ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளை தரிசன டோக்கன்கள் மற்றும் மூத்த குடிமகன்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், நீண்ட கால நோயால் அவதிப்பட்டு வரும் பக்தர்கள் ஆகியோருக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டோக்கன்கள் 23ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு, 24ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ரூ.300 கட்டண சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட் வெளியாகும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அதேபோல் திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தான விடுதிகளில் பக்தர்கள் தங்குவதற்காக 27ம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தரிசன டிக்கெட் மற்றும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்கான டோக்கன்கள் மற்றும் அறைகளில் தங்குவதற்கான டோக்கன் ஆகியவற்றுக்கு தேவஸ்தானத்தின் அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் மட்டுமே பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அத்தி மரத்தில் வடிக்கப்பட்ட கோழிகுத்தி வானமுட்டி பெருமாள் சிலை.. எந்த கோவிலில்?

அத்தி மரத்தில் வடிக்கப்பட்ட கோழிகுத்தி வானமுட்டி பெருமாள் சிலை.. எந்த கோவிலில்?தமிழகத்தில் அத்தி மரத்தால் ஆன சிலைகள் மிகவும் அரிதானவை மற்றும் சக்தி வாய்ந்தவை. மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள கோழிகுத்தி என்ற கிராமத்தில், 15 அடி உயரத்தில் விஸ்வரூப காட்சியில் பிரம்மாண்டமாக அருள்பாலிக்கிறார் வானமுட்டி பெருமாள். அத்தி மரத்தில் வடிக்கப்பட்ட இந்த மூலவர், சங்கு, சக்கரம், கதை ஏந்தி மார்பில் மகாலட்சுமியுடன் காட்சியளிப்பது கண் கொள்ளாக் காட்சியாகும்.

'யோக தட்சிணாமூர்த்தி' எழுந்தருளியிருப்பது தனிச்சிறப்பு மிக்க கோவில்.. எங்கு உள்ளது?

'யோக தட்சிணாமூர்த்தி' எழுந்தருளியிருப்பது தனிச்சிறப்பு மிக்க கோவில்.. எங்கு உள்ளது?திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நெடுங்குணத்தில் அமைந்துள்ள தீர்க்காஜலேஸ்வரர் திருக்கோவில், ஆன்மீகச் சிறப்புகள் நிறைந்த ஒரு தலமாகும். இங்கு இறைவன் தீர்க்காஜலேஸ்வரராகவும், இறைவி பாலாம்பிகையாகவும் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கின்றனர்.

சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலம்..

சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலம்..கடலூர் - புதுச்சேரி எல்லையில் அமைந்துள்ள சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலத்தை தரிசிக்க ஏதுவான ஒரு புண்ணிய பூமியாகும். இங்கு எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாராயணன், பதினாறு திருக்கைகளுடன் பல்வேறு திவ்விய ஆயுதங்களை ஏந்தி, ஹிரண்ய சம்ஹார மூர்த்தியாக மேற்கு நோக்கி விஸ்வரூப தரிசனம் தருகிறார்.

சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் கோயிலில் ஸ்ரீ நந்தனார் நாயனாரின் வீதிஉலா.. பக்தர்கள் பரவசம்..!

சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் கோயிலில் ஸ்ரீ நந்தனார் நாயனாரின் வீதிஉலா.. பக்தர்கள் பரவசம்..!சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் கோயிலில் நடைபெறவுள்ள மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன பெருவிழாவை முன்னிட்டு, நாயன்மார்களில் ஒருவரான ஸ்ரீ நந்தனார் நாயனாரின் வீதிஉலா சனிக்கிழமை வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.

மீனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: தடைகளைத் தாண்டி சாதிக்கும் ஆண்டு!

மீனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: தடைகளைத் தாண்டி சாதிக்கும் ஆண்டு!எதிரிகளையும் நண்பர்களாக்கும் மீன ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் தனகாரகன் என்று அழைக்கப்படும் குருவை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள். நட்புக்கும், பாசத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பவர்கள். நீங்கள் எல்லோரையும் எளிதில் நம்புபவர்கள். மனிதநேயம் அதிகம் கொண்டவர்கள். உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பவர்கள். உண்மையாகவும், நேர்மையாகவும் நடக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள்.

