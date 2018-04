இனிஷியல் போலவே அவரும் எச்சைதான்? குஷ்பூ ட்விட்!

குஷ்பூவின் இயற்பெயர் நக்கத் கான். இதை கண்டுபிடித்து விட்ட பாஜகவினர் இது குறித்து டிவிட்டரில் பதிவிட்டு வந்தனர். இதை பார்த்த குஷ்பூ அவர்களூக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.



அதோடு நிறுத்தாமல், அவர் டிவிட்டரில் தனது பெயரை குஷ்பு சுந்தர் பாஜகவுக்கு நக்கத் கான் என்று மாற்றி விட்டார். மேலும், கனிமொழியை குறித்து தவறாக விமர்சனம் செய்த எச்.ராஜா மறைமுகமாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.



குஷ்பூ பதிவிட்டுள்ளதாவது, அந்த நபரின் இனிஷியல் எச்சை என்று சரியாக உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

the person who questions the legitimacy of my friend @KanimozhiDMK should actually prove his own..so disgusting this man is..proves his initial is ‘echchai’..