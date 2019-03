ரசிகர்களின் உயிரை காப்பாற்றும் தளபதி விஜய்! வைரல் வீடியோ

தளபதி விஜய் நடித்து வரும் 'தளபதி 63' படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படப்பிடிப்பில் இன்று முதல் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாராவும் இணைந்துள்ளதால் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்படைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்றைய படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு விஜய் கிளம்பும்போது அவரை பார்ப்பதற்காக நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் பின்பக்கம் இருப்பதாக அவருக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது. இதனையடுத்து அங்கு சென்ற விஜய், இடையில் இருந்த ஒரு சின்ன கால்வாயை தாண்டி ரசிகர்களுக்கு அருகில் சென்று அவர்களுக்கு வணக்கம் சொன்னார்.



அந்த நேரத்தில் ரசிகர்களின் ஆர்வமிகுதியால் அங்கு பாதுகாப்பிற்கு போடப்பட்டிருந்த தடுப்பு திடீரென சரிந்தது. இதனை பார்த்த விஜய், உடனே சற்றும் யோசிக்காமல் அந்த தடுப்பை பிடித்து ரசிகர்களுக்கு காயம் ஏற்படாமல் தடுத்தார். உடனே அங்கிருந்த மற்றவர்களும் தடுப்பு விழாமல் இருக்க விஜய்யுடன் சேர்ந்து தாங்கி பிடித்தனர்

இதுகுறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு சின்ன காயம் கூட ஏற்படக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்திற்காகவே அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருப்பதில் தவறில்லை என்றே எண்ண தோன்றுகிறது.

#Thalapathy protecting fans when the fence falls down