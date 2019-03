தளபதி 63: அப்டேட் கேட்ட ரசிகர்களுக்கு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு குஷிப்படுத்திய விஜய் 63 பிரபலம்.!

கால்பந்தாட்டத்தை மையப்படுத்தி உருவாகவுள்ள இப்படத்தின் பாடல்வரிகளை பாடலாசிரியர் விவேக் தான் எழுதுகிறார். இவர் ஏற்கனவே விஜய்யின் மெர்சல் படத்தில் இடப்பெற்ற ஆளப்போறான் தமிழன் பாடல்களை எழுதி மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்தார்.

ஆதலால் படத்திற்கும் இவரே பாடல்களை எழுத்தவுள்ளதால் விஜய் ரசிகர்கள் அடிக்கடி அப்டேட் கேட்டுகொண்டே இருக்கின்றனர். ஆனால், விவேக்கோ’ இவ்வளவு சீக்கிரம் தளபதி பட அப்டேட்டை என்னால் கொடுக்க முடியாது , ஆனால் உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தராமல் மகிழ்ச்சியூட்ட தளபதியுடன் ஷூட்டிங் சமயத்தில் எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்கிறேன்.” என கூறி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் புகைப்படம் ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

We both know that i won’t b able to give this soon. But instead of a disappointment, let me make you happy by sharing a pic of #Thalapathy clicked during #OmgPonnu Shoot