கமல்ஹாசனின் அரசியல் பட அறிவிப்பு: ரசிகர்கள் ஆச்சரியம்

இதுகுறித்து அவர் இன்று இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரகுமான் அவர்களுடன் ஆலோசனை செய்துள்ளார். இந்த படம் குறித்து இருவரும் ஆலோசனை செய்தவாறு உள்ள புகைப்படத்தை தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ள கமல்ஹாசன், ஒரு சில படங்கள் தயாரிக்கும் போது மட்டும் மிகுந்த திருப்திகரமாக இருக்கும் என்றும்ம் அப்படி ஒரு படம் தான் இந்த 'தலைவன் இருக்கின்றான்' படம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்

மேலும் இந்த படத்தில் ஒரு சில தகவல்களை கேட்டால் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்றும்ம் இந்த படம் குறித்த முக்கிய விபரங்களை விரைவில் எதிர்பாருங்கள் என்றும் அவர் தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்



மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் இந்த அரசியல் படத்தை லைக்கா நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது, மேலும் இந்த படத்தில் ஒருசில பாலிவுட் நடிகர் நடிகைகளும் நடிக்க உள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது

இந்த அரசியல் பட அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களை இன்ப அதிர்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது மட்டுமின்றி பெரும் ஆச்சரியத்தையும் அளித்துள்ளது. இந்த படம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Thanks ARR for strengthening the team with your participation.Very few projects feel good & right even as we develop it.Thalaivan Irukkindraan is one such.Your level of excitement for the project is very contagious.Let me pass it on to the rest of our crew @RKFI @LycaProductions https://t.co/SGI3Gn6ezZ