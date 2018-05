'மெர்சல்' பாணியில் டுவிட்டர் எமோஜியை பெற்ற 'காலா'

இளையதளபதி விஜய் நடித்த 'மெர்சல்' என்ற வெற்றி திரைப்படம் பாஜக தலைவர்கள் புண்ணியத்தில் சூப்பர் ஹிட் ஆனது என்பது தெரிந்ததே. மேலும் இந்த படத்திற்கு ஒரு பெருமை உண்டு. அதாவது தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முதன்முதலில் டுவிட்டர் எமோஜியை பெற்ற திரைபப்டம் இதுதான். இந்த படத்தை தயாரித்த ஸ்ரீதேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் டுவிட்டர் எமோஜியை பெற்றது.

இந்த நிலையில் 'மெர்சல்' படத்தை அடுத்து தற்போது வொண்டர்பார் பிலிம்ஸ் நிறுவனமும், தான் தயாரித்துள்ள சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் 'காலா' படத்திற்காக டுவிட்டர் எமோஜியை பெற்றுள்ளது. மெர்சல் திரைப்படம் ஒரே ஒரு எமோஜியை மட்டுமே பெற்ற நிலையில் 'காலா'

திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் என நான்கு மொழிகளில் எமோஜிக்களை பெற்று அசத்தியுள்ளது.

The hype is real! @rajinikanth's #Kaala has got its own #Twitter emoji!