நாயுடன் உடலுறவு மேற்கொண்ட இளைஞன்! வெளியான சிசிடிவி காட்சிகள்.!

பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் கொடூரங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தும் வருகின்ற வேளையில் தற்போது அதைவிட மிகவும் கேவலமான சம்பவம் ஒன்று சென்னையில் நடைபெற்றுள்ளது. நாய் குட்டியுடன் வாலிபர் ஒருவர் உடலுறவில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



கடந்த வியாழக்கிழமையன்று சென்னை மாதவரத்தில் உள்ள ஒரு வெட்டாந்திர இடத்தில் கிடந்த நாய் குட்டியுடன், மர்மநபர் ஒருவர் பாலியல் உடலுறவில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பெண்மணி ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது போன்று ஏற்கனே பலமுறை புகார் அளித்துள்ள அந்த பெண் ரோட்டில் அனாதையாக கிடக்கும் 15க்கும் மேற்பட்ட நாள் நாய்க்குட்டிகளை எடுத்து தனது வீட்டிலேயே வளர்த்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தன் வீட்டின் அருகில் உள்ள ஒரு காலி இடத்தில் சிறு நாய் குட்டிகள் இருந்துள்ளது அப்போது மர்ம நபர் ஒருவர் அந்த நாய் குட்டிகளை கையில் எடுத்துள்ளார். அதனை பார்த்த அந்தப் பெண்மணி குட்டியை பராமரிக்கத்தான் எடுத்துச் செல்லப் போகிறார் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்க, அவர் திடீரென்று தனது பேண்டை களற்றி நாய்க்குட்டியுடன் உடல் உறவில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதை கண்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பெண் மர்மநபரை துரத்த, அந்த நபர் அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றுள்ளார். இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. அதனை வைத்து அந்த பெண்மணி போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில், 20 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த மர்மநபர் இதுபோன்று பலதடவை நாய்க்குட்டியுடன் உடலுறவில் ஈடுபட்டு உள்ளது தெரியவந்தது.

ஆனால் ,அந்த பெண்மணி அளித்துள்ள சிசிடிவி காட்சிகளில் மர்ம நபரின் முகம் சரிவர தெரியாததால் அவரை யார் என்று கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயற்சித்து வருகின்றனர்.

Yes, a useless retard is roaming in North Chennai, abusing puppies..



Eye witness claim of even penetrative sex..



Police allegedly reluctant to take the case even with proof!?!?



How the hell is this different from child abuse!?!? pic.twitter.com/DLBbFTmX0k