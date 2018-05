மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் தேவை

மொழி பெயர்பாளர்களுக்கு வெப்துனியாவில் பணியாற்ற அரிய வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது.



பணிக்கான தகுதிகள்: கணிப்பொறி அறிவுடன் கூடிய எதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு.



நல்ல ஆங்கில அறிவு. ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்க வேண்டும்.



வயது : 35 வயதிற்குள்



வேலை அனுபவம் : அனுபவம் இல்லாதவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்



ஊதியம்: தற்போதைய நிறுவன மதிப்புக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கும்.



இடம்: சென்னை

-------------------------------------------------------------------------



Wanted : Translators [ From English to Tamil ]



Experience : Freshers or any Experience



Qualification : Any degree



Age : below 35 ; Sex : No bar



Remuneration : as per company standard



location : Chennai



தொடர்புக்கு:



Alpha center 5th Floor

No.150 & 151, North Usman Road, Tnagar

opp- Murugan Idli Shop

Chennai, India 600 017



மின் அஞ்சல் முகவரி- hrsouth@webdunia.net



தொலைபேசி எண்: 044 28140771 /72/73/74/75.