சிம்புவுடன் மீண்டும் இணையும் யுவன்ஷங்கர் ராஜா!

தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சியின் தயாரிப்பில் வெங்கட்பிரபு இயக்கவுள்ள அரசியல் த்ரில் படம் 'மாநாடு'. சிம்பு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ள இந்த படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து இம்மாத இறுதியில் மலேசியாவில் படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ளது. இந்த படத்திற்காக சிம்பு, லண்டன் சென்று தனது உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.

இந்த படத்தில் இரண்டு நாயகிகள் என்றும் அவர்களில் ஒருவர் பிரபல நடிகை என்றும், இன்னொருவர் புதுமுகம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

