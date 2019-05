'நேசமணி'யால் தள்ளிப்போன 'தளபதி 63' அப்டேட்!

இந்த நிலையில் 'தளபதி 63' படத்தின் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாதி அவர்களிடம் விஜய் ரசிகர்கள் சிலர் 'தளபதி 63' படம் குறித்த அப்டேட்டுக்களை வெளியிடுங்கள் என்று டுவிட்டரின் மூலம் கோரிக்கை வைத்தனர். அதற்கு பதில் கூறிய அர்ச்சனா கல்பாதி, '' இது நேசமணிக்காக பிரார்த்தனை செய்யும் நேரம், 'தளபதி 63' படம் குறித்து அப்டேட்டுக்கான நேரம் அல்ல' என்று நகைச்சுவையாக டுவீட் ஒன்றை பதில் செய்துள்ளார்.

அதேபோல் கஸ்தூரி, சாய்தன்ஷிகா, பாலசரவணன், உள்ளிட்ட திரையுலக பிரபலங்களும் நேசமணி குறித்து தங்கள் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக நடிகர் பாலசரவணன், 'இன்னும் 2000 வருஷத்துக்கு நேசமணியை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது என்று கூறியுள்ளார்.

This is not the right time to ask for #Thalapathy63 update. #Pray_For_Neasamani