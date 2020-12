அவெஞ்சர்ஸ் பட இயக்குநர்கள் அந்தோனி மற்றும் ஜோ குரூஷோ ஆகியோர் இயக்கவுள்ள ஒரு புதிய படத்தில் நடிகர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கு நடிகர் சூர்யா தனுஷுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான தனுஷ் பாலிவுட்டிலும் திரைப்படங்கள் நடித்து வருகிறார் என்பதும் ஏற்கனவே இரண்டு திரைப்படங்கள் பாலிவுட்டில் அவர் நடித்து முடித்துள்ள நிலையில் தற்போது ஒரு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் என்பதும் ’Atrangi Re’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த படத்தில் அக்ஷய்குமாருடன் நடித்துள்ளார்.

மேலும் கோலிவுட், பாலிவுட் மட்டுமின்றி ஹாலிவுட்டிலும் அவர் ஒரு படம் நடித்துள்ளார் என்பதும் The Extraordinary Journey of the Fakir என்ற டைட்டிலில் ஹாலிவுட்டில் வெளியான இந்தப் படம் தமிழில் பக்கிரி என்ற டைட்டிலில் வெளியானது.இந்த நிலையில் தற்போது அவெஞ்சர்ஸ் இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் தனுஷ் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் இயக்குனர்களின் அடுத்த படம் நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனத்திற்காக தயாரிக்கவுள்ளது.