சின்ன கேப்டன் சண்முகப்பாண்டியனின் அடுத்த பட டைட்டில் இதுதான்!

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் டைட்டில் 'மித்ரன்' என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் சண்முகப்பாண்டியன் தந்தையை போல் கம்பீரமான போலீஸ் கேரக்டரில் நடிக்கவுள்ளார். சண்முகப்பாண்டியனுக்கு ஜோடியாக

ரோனிகா சிங் என்ற நடிகை நடிக்கவுள்ளார். மேலும் இந்த படத்தின் வில்லன் கேரக்டரில் வம்சிகிருஷ்ணா நடிக்கவுள்ளார்.



இந்த படத்தை பூபாலன் என்ற இயக்குனர் இயக்கவுள்ளார். இவர் ஏற்கனவே அஜித் நடித்த 'வீரம்', 'வேதாளம்', மற்றும் 'விவேகம்' ஆகிய படங்களில் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அருண்ராஜ் இசையமைக்கும் இந்த படத்திற்கு ரூபன் படத்தொகுப்பாளராக பணிபுரியவுள்ளார். ஜி எண்டர்டெயினர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள இந்த படத்திற்கு பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களை கவிஞர் அருண்பாரதி எழுதவுள்ளார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளது

