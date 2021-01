It’s a wrap for #VakeelSaab!



Shooting complete & we move on to Post Production. #VakeelSaabTeaser on Jan 14th at 6:03PM



Powerstar @PawanKalyan#SriramVenu @shrutihaasan @i_nivethathomas @yoursanjali @AnanyaNagalla @SVC_official @BayViewProjOffl @MusicThaman pic.twitter.com/nE4FT4jOit