அப்பல்லோ மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய ரஜினி

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சமீபத்தில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஐதராபாத்தில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார் என்பதும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவர் குணமாகி வீடு திரும்பினார் என்பதும் தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் தனது சிகிச்சை அளித்த அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கும் புத்தாண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய வீடியோவை அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு உள்ளது



அதில் அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் தனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் என்றும் இப்போது தான் நலமாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் தன்னை அன்போடு கவனித்துக் கொள்வதாகவும் அனைவருக்கும் தனது நன்றி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது

@HospitalsApollo shares a video clip of #Thalaivar #Rajinikanth's #NewYear2021 wishes video which was shot at #ApolloHospital Hyderabad! pic.twitter.com/0GMV6tU8Hh