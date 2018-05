ட்விட்டரில் பிக்பாஸ் 2 டீசர் வெளியிட்ட கமல்

பிரபல தொலைக்காட்சியில் கடந்த ஆண்டு கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின், இரண்டாவது சீசன் விரைவில் துவங்கயுள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில், இரண்டாவது சீசனுக்கான டீசர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி கடந்த ஆண்டு ஒளிபரப்பாகி மக்களிடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் ஓவியா, ஆரவ், ஜுலி என பலர் பிரபலம் ஆனார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பாகம் துவங்கவிருக்கிறது. கமல்ஹாசனே இதனை தொகுத்து வழங்க உள்ளார். கடந்த 3 ஆம் தேதி நிகழ்ச்சியின் டீசருக்கான படப்பிடிப்பு ஏவிஎம் அரங்கில் நடந்தது.

ஜுன் 25 முதல் செப்டம்பர் 30 வரை ஒளிபரப்பாகவிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக் குழு. பிக்பாஸ் 2 டீசரை கமல்ஹாசன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் மீண்டும் என் மக்களைச் சந்திக்க வருகிறேன் என்றும், #உங்கள்நான் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.

மீண்டும் என் மக்களைச் சந்திக்க வருகிறேன் #உங்கள்நான்



Coming to meet my people again. Yours forever.

#BiggBossThePeoplesStage#BiggBossTamil2@vijaytelevision pic.twitter.com/HAyoBH8R2G