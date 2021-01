என் கணவர் கோமாளிதான், ஒப்புக்கொள்கிறேன்: ரியோ மனைவியின் டுவீட்!

இந்த நிலையில் ரியோவின் ஒரு சில செயல்களைப் பார்த்து பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் அவரை கோமாளி என்று விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இந்த விமர்சனத்திற்கு ரியோவின் மனைவி ஸ்ருதி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்



கோமாளி என்பது ஒரு மிகச் சிரமமான விஷயம் என்றும், மற்றவர்களை சிரிக்க வைப்பதில் கோமாளிகளின் மிக அபாரமான திறமை உள்ளது என்றும், அந்த வகையில் எனது கணவர் மற்றவர்களை சிரிக்க வைக்க உதவும் கோமாளி என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் தயவு செய்து பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை பரப்பி விடுங்கள் என்றும், நெகட்டிவ் எண்ணங்களை தவிர்த்துவிடுங்கள் என்றும், நான் எனது மற்றவர்களை எண்டர்டெயின்மெண்ட் செய்யும் திறமை இருப்பதால் அவரை கோமாளி என்பதை ஒப்புக் கொள்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்



I see some comments that try to defame him by saying comali. I’m actually glad! I’m proud to love someone who does his best to make others laugh even while hiding his pain! You shine beyond hatred my dear! Remain a comali. Be an inspiration! #weloverio pic.twitter.com/kq0VyeBnrQ