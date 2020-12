இன்னும் ஒரு பட்டன் கழட்டி இருந்தா சோலி முடிஞ்சிருக்கும் - பிக்பாஸ் ஜூலியின் கூத்து பாருங்க!

அதற்கு ஏற்றார் போல ஜூலியும் இடைவிடாமல் அடுத்தடுத்து கன்டென்ட் கொடுத்துக்கொண்டு தான் வருகிறார். தன்னை கிண்டல் செய்பவர்களுக்கு பெரிதாக ரியாக்ட் செய்யாவிட்டாலும் சில சமயம் கடுப்பாகி நெத்தியடி பதில் கொடுத்து கிண்டல் செய்பவர்களின் மூக்கை உடைப்பார்.



இந்நிலையில் தற்போது சட்டை பட்டனை கழட்டிவிட்டு முன்னழகு கவர்ச்சியாக தெரியும்படி காம பார்வையில் வேறு மாதிரி போட்டோ ஷூட் நடத்தி வாங்கிக்கட்டியுள்ளார். சில காஜூ பிடித்த நெட்டிசன்ஸ் அதையும் விட்டு வைக்காமல் நீ கலக்கு ஜூலி என அவரை உசுப்பேத்தி ரசித்து கமெண்ட் செய்துள்ளனர். இப்படிலாம் சொல்லாதீங்கப்பா... அவங்க இன்னும் கழட்டி போட்டு காட்டுவாங்க....

