ரசிகர்களின் மனம் கவர்ந்த காதல் ஜோடியின் சூப்பர் வைரல் புகைப்படம்!

பரத் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படம் சரியாக இன்றைய தினத்தில் அதாவது டிசம்பர் 17 2004ம் ஆண்டில் வெளியாகியது. அதனை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த ஜோடி சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பரத் " என் வாழ்க்கையை மாற்றிய நாள், காதல் என்னுடைய பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்" என கேப்ஷன் கொடுத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனை கண்ட ரசிகர்கள்,

அடடே... செகண்ட் பார்ட் ஏதாச்சும் எடுக்குறீங்களா என கேட்டு

கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். பல வருடங்களுக்கு பின்னர் இந்த ஜோடியின் புகைப்படத்தை பார்த்ததில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இதோ அந்த புகைப்படங்கள்...

This day that year ! 16years ago !! Dec 17th 2004 the day which changed my life completely. “Kadhal” a milestone in my career. Ishwarya and Murugan then and now