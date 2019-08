’தமிழ் ராக்கர்ஸ்க்கு’ ஆப்பு வைக்க சீனாவில் அதிரடி கண்டுபிடிப்பு ! வைரைல் தகவல்

தமிழ் சினிமாத்துறையினரின் மிகப்பெரிய கவலையாக இருப்பது பைரஸி. அதாவது சிறிய படம் பெரிய படம் என்றில்லாது எல்லா படங்களையும் சில மணி நேரத்தில் வீடியோவாக எடுத்து அதை இணையத்தில் வெளிடுவது, அல்லது படம் வெளிவருவற்கு முன்பே இணையதளத்தில் பதிவேற்றுவது போன்ற வேலைகளை செய்து வருகின்றனர்.

இதனால் தமிழ் திரையுலகம் மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையினரும் மிகுந்த மனவேதனையுடன் இருந்தனர். இந்நிலையில் இந்த பைரஸியை ஒழிக்க சீனா ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது.



இதுகுறித்து செயல்முறை வீடியோவை பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் பி சி ஸ்ரீராம் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.



சீனாவில் பைரஸியை ஒழிப்பதுபோன்று நம் நாட்டிலும் பைர்ஸியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதே சினைமாதுறையினரின் எதிர்பார்ப்பு.

A new way against in china. pic.twitter.com/Vd7iBHYE32