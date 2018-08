அஜித்துக்கு வாழ்த்து கூறிய திமுக எம்.எல்.ஏ

தல அஜித் நடித்து வரும் 'விஸ்வாசம்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் சமீபத்தில் வெளிவந்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட்லுக், பல பிரேக்கிங் செய்திகளை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களின் டிரெண்ட்டாக இருந்து வருகிறது.

'விஸ்வாசம்' ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை கிட்டத்தட்ட பாராட்டாத கோலிவுட் திரையுலகினர்களே இல்லை என்று கூறலாம். கோலிவுட் நட்சத்திரங்கள் தங்கள் டுவிட்டர் பக்கங்களில் இந்த ஃபர்ஸ்ட்லுக் குறித்த டுவீட்டுக்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

Double treat for fans as #ViswasamFirstLook is more charming & energetic. All the very best to Ajith & team. pic.twitter.com/LnceQ4MjTd