சசிகலா குடும்பத்தின் கருப்பு பக்கத்தை வெளிச்சம்போட்டு காட்டும் வீடியோ: வீட்டை இழந்த கங்கை அமரன்!

பொதுச்செயலாளர் பதவியை பிடிக்க முயற்சிக்கும் சசிகலா மீது நாளுக்கு நாள் பல குற்றச்சாட்டுகள் வருகின்றன. இந்நிலையில் சசிகலாவை மையமாக வைத்து Who Is The Benami Queen Of The Tamilnadu என்ற பெயரில் ஆய்வுப்படம் ஒன்றை அறப்போர் இயக்கம் தற்போது வெளியிட்டு வருகிறது.