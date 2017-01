பொறுக்கிகளிடமிருந்து தமிழகத்தை காப்பாற்ற குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சி: சுப்பிரமணியன் சுவாமி ஆவேசம்!

இதனையடுத்து சுப்பிரமணியன் சுவாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தமிழகத்தில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை கட்டாயம் கொண்டு வரவேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார்.

President's Rule necessary. CRPF, BSF and Army must be mobilised for strike. It is now or never to recover TN from Naxals & Jehadis& Porkis