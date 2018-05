அஜித்துக்கு வாழ்த்து கூறிய ஓபிஎஸ்: இதுவும் அட்மினா?

நடிகர் அஜித்குமார் நல்ல உடல்நலம், மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றிகளை பெற இந்த பிறந்த நாளில் வாழ்த்துகிறேன் என்றும், அவர் தன்னுடைய துறையில் மென்மேலும் உயர வாழ்த்துக்கள் என்றும் துணைமுதல்வர் ஓபிஎஸ் தனது டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் ஓபிஎஸ் அவர்களின் டுவீட் குறித்து அவர் என்ன கூறவுள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவும் அட்மின் வேலையா? அல்லது ஓபிஎஸ் மனதார வாழ்த்தினாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

Wishing Actor kumar for his good health, happiness and success in all his future endeavours on his birthday. Wishing him all success in his acting career. #HappyBirthdayAjithkumar