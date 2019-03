புதிய இந்தியாவை உருவாக்க வாருங்கள்: பிரபல நடிகைக்கு மோடி அழைப்பு!

நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் தலைவர்களின் பெயரில் இமெயில் அனுப்புவது, மறைந்த தலைவர்களின் குரல்களில் ஓட்டு கேட்பது போன்ற கூத்துக்கள் நடந்து வருகிறது

அந்த வகையில் பிரதமர் மோடி பல பிரபலங்களுக்கு தனது டுவிட்டர் பக்கம் மூலம் புதிய இந்தியாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தும் பாஜகவை ஆதரிக்குமாறு கேட்டு கொண்டும் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியும் டுவீட்டுக்களை பதிவு செய்து வருகிறார்.

Wow thank you @narendramodi ji my duty and I will follow. Overwhelmed by your reply. You are great. I love my country #BharathMataKiJai #VandeMataram #JaiHind #NaMoAgain2019 #ModiJipower https://t.co/mmgf5PLLzz