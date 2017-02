சுப்பிரமணியன் சுவாமியின் சாப்பாடு பற்றி பேசிய கமல்: டுவிட்டர் சண்டை முற்றுகிறது!

ஆனால் மீண்டும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கமலை முதுகெலும்பில்லா முட்டாள் என விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் சுவாமியின் இந்த கருத்துக்கு நடிகர் கமல் தனது டுவிட்டரில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Wont retort with rudeness.His experience exceeds mine in acidic political exchanges. He might like his boneless.I don't.Bon apitit sir