வெக்கம்கெட்ட திமுக ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது: ஜடேஜா அதிரடி!

இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக திமுகவினரும் சில போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் அறவழியில் அமைதியாக போராட்டம் நடத்தி வரும் வேளையில் திமுகவினர் நேற்று ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது பல்வேறு தரப்பினரால் விமர்சிக்கப்பட்டது.

#MKStalin Taken Into Custody For Halting Train At #Mambalam Railway Station. Shameless Politicising Peaceful #Jallikattu Protest.#Stalin pic.twitter.com/aWllhTH4tq