இப்படி பேச வெட்கமா இல்லையா ராதாராஜன்? வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுங்க: விளாசிய டிடி

இவரது இந்த கருத்துக்கு மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் பலரும் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். பல்வேறு பிரபலங்களும் அவரது கருத்துக்கு கண்டனங்கள் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து தன் பங்குக்கு தொலைக்காட்சி நடிகை டிடி என்கிற திவ்யதர்ஷினியும் ராதாராஜனை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விளாசியுள்ளார்.

Mrs radharajan unga vayasuku u shud b ashamed of d words u chose to compare our students protest.girls n boys @ marina deserve more respect! https://t.co/3IWB8G1IML