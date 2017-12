ஆசிரியருக்கு மசாஜ் செய்யும் மாணவன்: வைரல் வீடியோ!!

இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி, சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழ்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை உடனடியாக விசாரணை நடத்த மாவட்ட கல்வி அதிகாரிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.



இதேபோல் சமீபத்தில் மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தில் கல்வி அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவர்கள் டீ, ஸ்னாக்ஸ் பரிமாறியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.



#WATCH Madhya Pradesh: Teacher caught on camera getting a back from a student in a Govt school in Damoh's Madiyado pic.twitter.com/9Ghvo8poLC