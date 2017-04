முதல்வரின் தலையை துண்டித்தால் 11 லட்சம் பரிசு: பாஜக நிர்வாகி சர்ச்சை கருத்து!

மேலும் மம்தா பானர்ஜி அரசு சரஸ்வதி பூஜை, ராம நவமி, ஹனுமன் ஜெயந்தி போன்ற ஊர்வலங்களுக்கு அனுமதி அளிக்காமல் பாஜகவினர் மீது கண்மூடித்தனமாக தடியடி நடத்த உத்தரவிடுகிறது.

#WATCH Aligarh: Youth wing leader Yogesh Varshney offers Rs 11 lakhs for WB CM's after a lathicharge in Birbhum on Hanuman Jayanti pic.twitter.com/JR77MgzptV