சாய்னா நேவால் வீட்டுக்கு அமித்ஷா சென்றது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்

இந்த புத்தகங்களை பாஜகவின் தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, முக்கிய பிரபலங்களை நேரில் சந்தித்து கொடுத்து வருகிறார். சமீபத்தில் நடிகை வரலட்சுமியை சந்தித்து இந்த புத்தகத்தை அமித்ஷா கொடுத்தார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே

இந்த நிலையில் சற்றுமுன்னர் அமித்ஷா அவர்கள் பிரபல பேட்மிண்டன் வீராங்கனையும் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி வென்றவருமான சாய்னா நேவாலை அவருடைய வீட்டில் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது சாய்னாவின் பெற்றோர்களும் உடனிருந்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது சாதனை புத்தகத்தை அமித்ஷா, சாய்னா மற்றும் அவருடைய பெற்றோர்களிடம் அளித்தார்.

It was an honour meeting you at my home sir @AmitShah . Thank you so much for your kind and encouraging words . I’ve learnt a lot about the different initiatives of the government . pic.twitter.com/gxJff7YW68