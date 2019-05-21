புதன், 22 மே 2019
  1. செய்திகள்
  2. பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019
  3. மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் 2019

தஞ்சாவூர் மக்களவை தேர்தல் 2019 நேரலை | Tanjore Lok Sabha Election 2019 Live Result

Tamil nadu(0/39)

PartyLead/WonChange
NATIONAL DEMOCRATIC ALLIANCE0--
UNITED PROGRESSIVE ALLIANCE0--
OTHERS0--



முக்கிய வேட்பாளர்கள்: என்.ஆர்.நடராஜன் (தமாகா ) -
பழனி மாணிக்கம் (திமுக)



தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகளில் தஞ்சாவூர் தொகுதியும் ஒன்று. இத்தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் என்.ஆர்.நடராஜன் (தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்) , திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணி சார்பில் பழனி மாணிக்கம் போட்டியிடுகின்றனர்.

இத்தொகுதியில் கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் 76 சதவீத மக்கள் வாக்களித்தனர். கடந்த 2014ம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் பரசுராமன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட டி.ஆர்.பாலுவை 1,44,119 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். தஞ்சாவூர் தொகுதியின் மக்கள் தொகை 17,71,691.


State Name
Constituency National Democratic AllianceUnited Progressive AllianceOthersComments
Tamil Nadu
ArakkonamA.K.Moorthy (PMK) S. Jagathrakshakan (DMK) -- --
AraniSenji V Elumalai (ADMK) M.K. Vishnuprasad (Congress) -- --
Chennai CentralSam Paul (PMK) Thayanidhi Maran (DMK) -- --
Chennai NorthR Mohanraj (DMDK) Kalanidhi Veerasamy (DMK) -- --
Chennai SouthJ.Jayvarthan (ADMK) Thamizhachi Thangapandian (DMK) -- --
Chidambaram(SC)P.Chandrasekar (ADMK) Thol Thirumalavan (VCK) -- --
CoimbatoreCP Radhakrishnan P.R. Nadarajan (CPI) -- --
CuddaloreGovindasamy (PMK) T.R.V.S Sriramesh (DMK) -- --
DharmapuriAnbumani Ramadoss (PMK) S. Senthil Kumar (DMK) -- --
DindigulJothi Muthu (PMK) P. Velusamy (DMK) -- --
ErodeG Manimaran (ADMK) A. Ganeshamurthi (MDMK) -- --
KallakurichiL.K. Sudeesh (DMDK) Gowtham Sigamani (DMK) -- --
Kancheepuram(SC)Maragatham Kumaravel (ADMK) G.Selvam (DMK) -- --
KanniyakumariPon. Radhakrishnan (BJP) H. Vasanthakumar (Congress) -- --
KarurM.Thambidurai (ADMK) S. Jothimani (Congress) -- --
KrishnagiriK.P.Munusamy (ADMK) A. Selvakumar (Congress) -- --
MaduraiV.V.R.Raja Sathyan (ADMK) S. Venkatesh (CPI) -- --
MayiladuthuraiS.Asaimani (ADMK) S Ramalingam (DMK) -- --
Nagapattinam(SC)Thazhai M Saravanan (ADMK) S. Ramalingam (DMK) -- --
NamakkalP.Kaliyappan (ADMK) A.K.B. Chinnaraj (DMK) -- --
Nilgiris(SC)M.Thiagarajan (ADMK) A.Rasa (DMK) -- --
PerambalurS.N.Sivapathi (ADMK) T.R. Pachamuthu (IJK) -- --
PollachiC.Mahendran (ADMK) K. Sanmuga Sundharam (DMK) -- --
RamanathapuramNayinar Nakenthiran (BJP) Navas Kani (IUML) -- --
SalemK.R.S.Saravanan (ADMK) S.R. Parthiban (DMK) -- --
SivagangaH Raja Kathi Chitambaram (Congress) -- --
SriperumbudurA.Vaithiyalingam (Puthiya Needhi Katchi) T.R. Balu (DMK) -- --
Tenkasi(SC)Krishnasamy (Puthiya Tamizhagam) Dhanush M Kumar (DMK) -- --
ThanjavurN.R.Nadarajan (Tamil Maanila Congress) SS Palanimanickam (DMK) -- --
TheniP. Ravendranath (ADMK) EVKS. Ilankovan (Congress) -- --
ThoothukkudiTamilisai Soundrarajan (BJP) Kanimozhi Karunanidhi (DMK) -- --
TiruchirappalliV elangovan (DMDK) Thirunavukarasar (Congress) -- --
TirunelveliP.H.Manoj Pandiyan (ADMK) S. Ghanathiraviyam (DMK) -- --
TiruppurM.S.M.Anandan (ADMK) K. Suppurayan (CPI) -- --
Tiruvallur(SC)Venugopal (ADMK) K.Jayakumar (Congress) -- --
TiruvannamalaiS.S.Agri Krishnamoorthy (ADMK) C.N.Annadurai (DMK) -- --
Vellore -- -- -- --
Viluppuram(SC)Ravanan (PMK) Ravikumar (VCK) -- --
VirudhunagarAzhagarsamy (DMDK) Manikam Tagore (Congress) -- --



தமிழகத்தில் மொத்தம் 39 பாராளுமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற
லோக்சபா தேர்தலில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அஇஅதிமுக கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டு 37 தொகுதிகளிலும், புதுச்சேரியில் 1 தொகுதியிலும் வென்றது. பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி 1 தொகுதியிலும் ( பொன்ராதாகிருஷ்ணன் கன்னியாகுமரி), பாமக (தர்மபுரி)
ஆகிய தொகுதிகளில் வென்றனர்.


தொடர்புடைய செய்திகள்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :