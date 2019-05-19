ராஜஸ்தான் மக்களவை தேர்தல் 2019 முடிவுகள்: நேரலை

ராஜஸ்தான் பாஜகவின் மற்றுமொரு பலம் வாய்ந்த மாநிலம். 2014 மக்களவை தேர்தலில் மொத்த 25 இடங்களிலுமே பாஜக மகத்தான வெற்றி பெற்றது. இந்த முறையும் மொத்த தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றி பெறுமா அல்லது இழக்குமா என்பதை இங்கே காணலாம்.
Rajasthan(0/25)
|Party
|Lead/Won
|Change
|BHARTIYA JANATA PARTY
|0
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|CONGRESS
|0
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|OTHERS
|0
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2019 ஆம் ஆண்டு இந்திய பொதுத் தேர்தல் மொத்தம் உள்ள 543 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 11 முதல் மே 19, 2019 வரை ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. தேர்தல் 23 மே மாதம் தொடங்கி, ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய இடங்களில் ஏழு கட்டங்களில் தேர்தல் நடைபெறும். ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் அனந்த்நாக் தொகுதியில் மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது.
|
State Name
|
|
Constituency
|Bhartiya Janata Party
|Congress
|Others
|Comments
|Rajasthan
|
|Alwar
|Balak Nath
|Jitendra Singh
| --
|--
|Ajmer
|Bhagirath Chaudhary
|Rijju Jhunjhunuwala
| --
|--
|Banswara(ST)
|Kanakmal Katara
|Tarachand Bhagora
| --
|--
|Barmer
|Kailash Chaudhry
|Manvendra Singh
| --
|--
|Bharatpur(SC)
|Ranjeeta Kohli
|Abhijit Kumar Jatav
| --
|--
|Bhilwara
|Subhash Chandra Baheria
|Rampal Sharma
| --
|--
|Bikaner(SC)
|Arjun Ram Meghwal
|Madangopal Meghwal
| --
|--
|Chittorgarh
|CP Joshi
|Gopal Singh Idwa
| --
|--
|Churu
|Rahul Kaswan
|Rafique Mandelia
| --
|--
|Dausa
|Jas Kaur Meena
|Savita Meena
| --
|--
|Ganganagar(SC)
|Nihal Chand Chauhan
|Bharatram Meghwal
| --
|--
|Jaipur
|Ramcharan Bohra
|Smt. Jyoti Khandelwal
| --
|--
|Jaipur Rural
|Col. Rajyavardhan Singh Rathore
|Krishna Punia
| --
|--
|Jalore
|Devji Mansingram Patel
|Ratan Dewasi
| --
|--
|Jhalawar-Baran
|Dushyant singh
|Pramod Sharma
| --
|--
|Jhunjhunu
|Narendra Khinchal
|Shrawan Kumar
| --
|--
|Jodhpur
|Gajendra Singh Shekhawat
|Vaibhav Gehlot
| --
|--
|Karauli-Dholpur(SC)
|Manoj Rajuriya
|Sanjay Kumar Jatav
| --
|--
|Kota
|Om Birla
|Ramnarayan Meena
| --
|--
|Nagaur
|Hanuman Baniwal
|Dr. Jyoti Mirdha
| --
|--
|Pali
|PP Chaudhary
|Badri Ram Jakhar
| --
|--
|Rajsamand
|Diya Kumari
|Devkinandan Gurjar
| --
|--
|Sikar
|Sumedhanand Saraswati
|Subhash Maharia
| --
|--
|Tonk-Sawai Madhopur
|Sukhbir Singh Jaunapuria
|Namo Narain Meena
| --
|--
|Udaipur
|Arjunlal Meena
|Raghuveer Singh Meena
| --
|--
50-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றன. அவர்களில் பெரும்பாலோர் சிறு கட்சிகளாக உள்ளனர். பிரதான கட்சிகள் பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) மற்றும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (INC) ஆகும். 2019 பொதுத் தேர்தலில், நான்கு முக்கிய தேசிய தேர்தல் கூட்டணி உள்ளன. அவை பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி, கம்யூனிஸ்ட் சார்பு கட்சிகள் ஆகும்.