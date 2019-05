மகாராஷ்டிரா மக்களவை தேர்தல் 2019 முடிவுகள்: நேரலை

Maharashtra

Ahmednagar Shri Sujay Vikhe Patil (BJP) Sangram Arun Jagtap (NCP) -- -- Akola Shri Sanjay Shamrao Dhotre (BJP) Hidayatullah Barakatullah Patel (INC) -- -- Amravati Anandrao Adsul (Shiv Sena) Navaneet Kaur (YSP) -- -- Aurangabad Chandrakant Khaire (Shiv Sena) Subhash Zambad (INC) -- -- Baramati Mrs. Kanchan Rahul Kool (BJP) Supriya Sule (NCP) -- -- Beed Dr. Pritam Gopinath Munde (BJP) Bajrang Sonawane (NCP) -- -- Bhandara-Gondiya Sunil Baburao Mendhe (BJP) Nana Panchbudhe (NCP) -- -- Bhiwandi Kapil Moreshwar Patil (BJP) Suresh Kashinath Taware (INC) -- -- Buldhana Jadhav Prataprao Ganpatrao (Shiv Sena) Rajendra Shingne (NCP) -- -- Chandrapur Hansraj Gangaram Ahir (BJP) Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar (INC) -- -- Dhule Subhash Ramrao Bhamre (BJP) Kunal Rohidas Patil (INC) -- -- Dindori(ST) Bharati Pawar (BJP) Dhanraj Mahale (NCP) -- -- Gadchiroli-Chimur(ST) Ashok Mahadeorao Nete (BJP) Dr. Namdev Dalluji Usendi (INC) -- -- Hatkanangle Dhairyasheel Mane (Shiv Sena) Raju Shetty (NCP) -- -- Hingoli Hemant Sriram Patil (Shiv Sena) Wankhede Subhashrao Bapurao (INC) -- -- Jalgaon Unmesh Bhaiyyasaheb Patil (BJP) Gulabrao Deokar (NCP) -- -- Jalna Raosaheb Patil Danve (BJP) Vilas Keshavrao Autade (INC) -- -- Kalyan Shrikant Shinde (Shiv Sena) Babaji Balaram Patil (NCP) -- -- Kolhapur Sanjay Mandlik (Shiv Sena) Dhananjay Mahadik (NCP) -- -- Latur(SC) Sudhakar Bhalerao Shrungare (BJP) Machhlindra Kamant (INC) -- -- Madha Ranjeet Singh Hindurao Naik Nimbalkar (BJP) Sanjay Shinde (NCP) -- -- Maval Shrirang Barne (Shiv Sena) Parth Ajit Pawar (NCP) -- -- Mumbai South-Central Rahul Shewale (Shiv Sena) Eknath Gaikwad (INC) -- -- Mumbai-North Gopal Chinayya Shetty (BJP) Smt. Urmila Matondkar (INC) -- -- Mumbai-North-Central Poonam Mahajan (BJP) Smt. Priya Dutt (INC) -- -- Mumbai-North-East Manoj Kotak (BJP) Sanjay Dina Patil (NCP) -- -- Mumbai-North-West Gajanan Kirtikar (Shiv Sena) Sanjay Nirupam (INC) -- -- Mumbai-South Arvind Sawant (Shiv Sena) Milind Murli Deora (INC) -- -- Nagpur Nitin Jairam Gadkari (BJP) Nana Patole (INC) -- -- Nanded Pratap Patil Chikkalikar (BJP) Ashok Shankarrao Chavan (INC) -- -- Nandurbar(ST) Heena Vijaykumar Gavit (BJP) K.C. Padavi (INC) -- -- Nashik Hemant Godse (Shiv Sena) Sameer Bhujbal (NCP) -- -- Osmanabad Omraje Nimbalkar (Shiv Sena) Ranajagjitsinha Patil (NCP) -- -- Palghar Shrinivas (Shiv Sena) Baliram Sukur Jadhav (BVA) -- -- Parbhani Sanjay Haribhau Jadhav (Shiv Sena) Rajesh Vitekar (NCP) -- -- Pune Girish Bapat (BJP) Mohan Joshi (INC) -- -- Raigad Anant Gite (Shiv Sena) Sunil Tatkare (NCP) -- -- Ramtek(SC) Krupal Balaji Tumane (Shiv Sena) Kishore Uttamrao Gajbhiye (INC) -- -- Ratnagiri-Sindhudurg Vinayak Raut (Shiv Sena) Navinchandra Bandivadekar (INC) -- -- Raver Raksha Nikhil Khadse (BJP) Dr.Ulhas Vasudeo Patil (INC) -- -- Sangli Sanjay Ramchandra Patil (BJP) Vishal Patil (Swabhimani Paksha) -- -- Satara Narendra Annasaheb Patil (Shiv Sena) Udayanraje Bhosale (NCP) -- -- Shirdi(SC) Sadashiv Lokhande (Shiv Sena) Bhausaheb Kamble (INC) -- -- Shirur Shivajirao Adhalrao Patil (Shiv Sena) Amol Kolhe (NCP) -- -- Solapur(SC) Dr. Jaysidhesvar Swami (BJP) Sushil Kumar S. Sinde (INC) -- -- Thane Rajan Vichare (Shiv Sena) Anand Paranjpe (NCP) -- -- Wardha Ramdas Chandrabhanji Tadas (BJP) Adv. Charulata Khajashigh Tokas (INC) -- -- Yavatmal-Washim Bhawana Gawli (Shiv Sena) Manikrao G. Thakare (INC) -- --