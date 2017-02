ஏப்ரல் 5 முதல் ஐபிஎல் திருவிழா. 8 அணிகள் மோதும் முழு அட்டவணை

ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோலாகலமாக நடைபெறும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் வரும் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.



இந்த போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசஸ் ஐதராபாத், குஜராத் லையன், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெய்ண்ட், மும்பை இந்தியன், கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப், டெல்லி டேர்டெவில் என எட்டு அணிகள் பங்கேற்கின்றனஒவ்வொரு அணியும் மற்ற 7 அணிகளுடன் இரு முறை மோத வேண்டும். முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் இறுதி தகுதிபோட்டியில் வெற்றி பெற்று இறுதிபோட்டியில் நுழையமுடியும்.ஐபிஎல்-2017 அட்டவணை இதோ:April 5, 8 PM: Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore, Rajiv Gandhi Intl. Stadium, HyderabadApril 6, 8 PM: Rising Pune Supergiants v Mumbai Indians, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, PuneApril 7, 8 PM: Gujarat Lions v Kolkata Knight Riders, Saurashtra Cricket Association Stadium, RajkotApril 8, 4 PM: Kings XI Punjab v RPSG, Holkar Cricket Stadium, Indore8 PM: RCB v Delhi Daredevils, M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruApril 9, 4 PM: SRH v GL, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad8 PM: MI v KKR, Wankhede Stadium, MumbaiApril 10, 8 PM: KXIP v RCB, Holkar Cricket Stadium, IndoreApril 11, 8 PM: RPSG v DD, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, PuneApril 12, 8 PM: MI v SRH, Wankhede Stadium, MumbaiApril 13, 8 PM: KKR v KXIP, Eden Gardens, KolkataApril 14, 4 PM: RCB v MI, M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru8 PM: GL v RPSG, Saurashtra Cricket Association Stadium, RajkotApril 15, 4 PM: KKR v SRH, Eden Gardens, Kolkata8 PM: DD v KXIP, Feroz Shah Kotla Ground, DelhiApril 16, 4 PM: MI v GL, Wankhede Stadium, Mumbai8 PM: RCB v RPSG, M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruApril 17, 4 PM: DD v KKR, Feroz Shah Kotla Ground, Delhi8 PM: SRH v KXIP, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadApril 18, 8 PM: GL v RCB, Saurashtra Cricket Association Stadium, RajkotApril 19, 8 PM: SRH v DD, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadApril 20, 8 PM: KXIP v MI, Holkar Cricket Stadium, IndoreApril 21, 8 PM: KKR v GL, Eden Gardens, KolkataApril 22, 4 PM: DD v MI, Feroz Shah Kotla Ground, Delhi8 PM: RPSG v SRH, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, PuneApril 23, 4 PM: GL v KXIP, Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot8 PM: KKR v RCB, Eden Gardens, KolkataApril 24, 8 PM: MI v RPSG, Wankhede Stadium, MumbaiApril 25, 8 PM: RCB v SRH, M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruApril 26, 8 PM: RPSG v KKR, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, PuneApril 27, 8 PM: RCB v GL, M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruApril 28, 4 PM: KKR v DD, Eden Gardens, Kolkata8 PM: KXIP v SRH, IS Bindra Stadium, MohaliApril 29, 4 PM: RPSG v RCB, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, Pune8 PM: GL v MI, Saurashtra Cricket Association Stadium, RajkotApril 30, 4 PM: KXIP v DD, IS Bindra Stadium, Mohali8 PM: SRH v KKR, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadMay 1, 4 PM: MI v RCB, Wankhede Stadium, Mumbai8 PM: RPSG v GL, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, PuneMay 2, 8 PM: DD v SRH, Feroz Shah Kotla Ground, DelhiMay 3, 8 PM: KKR v RPSG, Eden Gardens, KolkataMay 4, 8 PM: DD v GL, Feroz Shah Kotla Ground, DelhiMay 5, 8 PM: RCB v KXIP, M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruMay 6, 4 PM: SRH v RPSG, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad8 PM: MI v DD, Wankhede Stadium, MumbaiMay 7, 4 PM: RCB v KKR, M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru8 PM: KXIP v GL, IS Bindra Stadium, MohaliMay 8, 8 PM: SRH v MI, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadMay 9, 8 PM: KXIP v KKR, IS Bindra Stadium, MohaliMay 10, 8 PM: GL v DD, Green Park, KanpurMay 11, 8 PM: MI v KXIP, Wankhede Stadium, MumbaiMay 12, 8 PM: DD v RPSG, Feroz Shah Kotla Ground, DelhiMay 13, 4 PM: GL v SRH, Green Park, Kanpur8 PM: KKR v MI, Eden Gardens, KolkataMay 14, 4 PM: RPSG v KXIP, Maharashtra Cricket Association's International Stadium, Pune8 PM: DD v RCB, Feroz Shah Kotla Ground, DelhiMay 16, 8 PM: Qualifier 1May 17, 8 PM: EliminatorMay 19, 8 PM: Qualifier 2May 21, 8 PM: Final, Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad