சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (16:48 IST)

நான் இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதா? டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரைன் அதிபர் எதிர்ப்பு..!

ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக, அமெரிக்க  அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் இருவரும் வரும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருக்கும் நிலையில், இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
 
உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து டிரம்ப் மற்றும் புடின் இருவரும் அலாஸ்காவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால், இந்த சந்திப்பில் உக்ரைனின் பிரதிநிதி கலந்துகொள்ளவில்லை.
 
இந்த சந்திப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ஜெலென்ஸ்கி, தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "உக்ரைன் இல்லாத எந்தவொரு தீர்வும் அமைதிக்கு எதிரான தீர்வுகள் ஆகும். இது எங்கள் நாட்டின் இறையாண்மைக்கு உரியது அல்ல. எங்கள் நாட்டின் பிராந்திய இறையாண்மை பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது அல்ல" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
 
இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் தன்னையும் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்று ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த கோரிக்கையை டிரம்ப் - புடின் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கிகள்.. பிரதமருக்கு அனுப்பிய துப்புரவு பணியாளர்கள்..!

கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கிகள்.. பிரதமருக்கு அனுப்பிய துப்புரவு பணியாளர்கள்..!ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண் துப்புரவு பணியாளர்கள், கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து 5,000-க்கும் அதிகமான ராக்கிகளை தயாரித்துள்ளனர். இந்த சிறப்பு வாய்ந்த ராக்கிகள், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் முதலமைச்சர் பஜன் லால் ஷர்மா ஆகியோருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

வர்த்தக போரை ஏற்படுத்து தன்னை அழித்து கொள்கிறார் டிரம்ப்: பொருளதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!

வர்த்தக போரை ஏற்படுத்து தன்னை அழித்து கொள்கிறார் டிரம்ப்: பொருளதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தான் பின்பற்றும் இறக்குமதி வரி கொள்கைகளால் உலக நாடுகளிடையே வர்த்தக போரை உருவாக்கி, தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்வதாக அமெரிக்காவின் பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஸ்டீவ் வான்கே எச்சரித்துள்ளார். அவருடைய இந்தக் கருத்துக்கள் அமெரிக்காவிலும் உலக அளவிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

திருமாவளவன் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார்: ஈபிஎஸ் எச்சரிக்கை

திருமாவளவன் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார்: ஈபிஎஸ் எச்சரிக்கைமறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆரை விமர்சனம் செய்தால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார் என அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் மீண்டும் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சிங்கள படை.. இன்று 7 பேர் கைது..!

மீண்டும் மீண்டும் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சிங்கள படை.. இன்று 7 பேர் கைது..!இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர்ச்சியான அத்துமீறல் நடவடிக்கையில், ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 7 தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன், அவர்களின் படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் போக்கு தமிழக மீனவ சமூகத்தினரிடையே மீண்டும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐசிஐசிஐ வங்கியில் மினிமம் பேலன்ஸ் இனி ரூ.50,000.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

ஐசிஐசிஐ வங்கியில் மினிமம் பேலன்ஸ் இனி ரூ.50,000.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கிகளில் ஒன்றான ஐசிஐசிஐ வங்கி, தனது புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, சாமானியர்களுக்கான வங்கி என்ற அதன் பிம்பத்தை மாற்றியமைக்கக்கூடும் என நிதி வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

