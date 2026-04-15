புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (11:35 IST)

குறைவான சம்பளம்!. ஆபிசில் 5 மணி நேர தூங்கி போராட்டம் நடத்திய இளம்பெண்!..

china girl
சீனாவில் தான் பணிபுரியும் நிறுவனம் குறைவான சம்பளத்தை கொடுப்பதாக சொல்லி பணி நேரத்தில் 5 மணி நேரம் தூங்கி இளம்பெண் ஒருவர் நடத்திய நூதனப் போராட்டம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சீனாவின் ஹெனான் மாகாணத்தை சேர்ந்த அந்தப் பெண் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.. அங்கு அவருக்கு குறைவான சம்பளம் கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குறைந்த சம்பளத்திற்கு ஏற்ற வேலையை மட்டுமே செய்ய முடியும் எனக்கூறி மேசையில் தூங்கி அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் அப்பெண் பகிர்ந்துள்ளார்.

ஊதியம் குறைவாக இருப்பதாகவும், தான் தூங்கியதற்காக தன்னை வேலையை விட்டு நீக்குவதாக மேலாளர் மிரட்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்.. அதோடு ‘நான் வேலையை விட்டு போக மாட்டேன்.. கொடுக்கும் சம்பளத்திற்கு ஏற்ற வேலையைத்தான் செய்வேன்’ என அந்த பெண் அந்த வீடியோவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்..

அதோடு, முதலாளியின் மேசையில் இருந்த சாக்லேட்டை எடுத்து அவர் சாப்பிட்டதால் சர்க்கரை நோய் உள்ள அந்த முதலாளி உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வருகிறது.
இந்த சம்பவம் சீனாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதோடு, பணிச்சுழல் மற்றும் தொழிலாளர் உரிமைகள் குறித்த விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தபோதிலும் உச்சத்துக்கு போன சென்செக்ஸ்.. 1100 புள்ளிகள் உயர்வு..!அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என்ற நம்பிக்கையால், இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று பெரும் எழுச்சியுடன் தொடங்கியது.

ரூ. 5.04 லட்சம் சம்பளம்.. வேலைக்கு சேர்ந்த ஒரே வாரத்தில் விலகிய இளைஞர்.. என்ன காரணம்?தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிக்கு சேர்ந்த ஒரே வாரத்தில், அங்கிருந்த "நச்சுத்தன்மை" கொண்ட பணிச்சூழல் காரணமாக விலகிய ஊழியர் ஒருவருக்கு சம்பளம் மறுக்கப்பட்ட சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

ஸ்டாலின் சார்னு சொன்னா ஓட்டு வந்துருமா? படுதோல்வி கன்பார்ம்! - தவெகவை வச்சு செய்த வலைப்பேச்சு பிஸ்மிதமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய புயலாக உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தளபதி விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயல்பாடுகள் தற்போது சலசலப்பை ஏற்படுத்துகிறது

ஹார்முஸ் நீரிணைக்கு பதில் மலாக்கா நீரிணை? கவனத்தை திருப்பிய அமெரிக்கா..!ஹார்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மிக முக்கியமான வர்த்தக பாதையான மலாக்கா நீரிணை மீது அமெரிக்கா தனது கவனத்தை திருப்பியுள்ளது.

பேச்சுவார்த்தையை முடித்துவிட்டு திரும்பிய ஈரான் குழுவை தாக்க அமெரிக்கா திட்டமா? பஸ்ஸில் ஊருக்கு போன குழு..!இஸ்லாமாபாத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நடைபெற்ற போர்நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், ஈரான் தூதுக்குழுவிற்கு நேரடி பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

